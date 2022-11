Il Divji v novi pesmi o ljubezni in ponesrečeni božični večerji

Praznični december je pred vrati, zato se veliko glasbenikov odloči za izdajo božične pesmi. Enako odločitev so sprejeli tudi mladi štajerski glasbeniki pod imenom Il Divji, ki so nedavno izdali svojo čisto svežo božično pesem z naslovom Dajva se mal' objet. Na snemanju videospota so podoživeli vzdušje ob polni praznični mizi in družbi najdražjih, čeprav so zaigrali neprijetno ljubezensko situacijo, v kateri se bo zagotovo našel vsak od nas.

Praznični december, lučke, okraski, predvsem pa druženja z najdražjimi so stvari, ki jih obožujejo tudi fantje iz skupine Il Divji. "Vsako leto znova komaj čakamo praznični december. Čeprav je pri nas polno zaseden z nastopi, pa zato še toliko bolj cenimo tiste dni, ko smo doma z družino in prijatelji, ko se čas ustavi in ko ni prostora za skrbi," so ob izidu nove božične pesmi z naslovom Dajva se mal' objet povedali glasbeniki.

FOTO: Rožle Kot

Pod melodijo in besedilo se podpisuje Rok Lunaček, videospot je delo Roka Breznika. Aranžma za vokale je pristavil Miha Lesjak, glasbeno produkcijski del pa Krešimir Tomec. Melodijo so v celoto pomagali oviti tudi fantje iz skupine. "Lahko rečemo, da z novo pesmijo začenjamo novo divjo zgodbo. Letos smo prvič nastopili skupaj s svojim bendom in ljudje so to zelo dobro sprejeli," so odločitev o novi pesmi komentirali Il Divji, ki verjamejo, da bo dosegla srca ljudi.

Glavno vlogo v videospotu je zaigral Rok Škrlep. FOTO: Rožle Kot

Glavno vlogo v videospotu igra stand up komik in voditelj Rok Škrlep. Zgodba govori o ponesrečeni praznični večerji, ki jo zaljubljeni Rok želi pripraviti za svojo simpatijo. Zaradi družbe nanjo pozabi in hrana v pečici se zažge. Situacijo reši dostava, Rok pa na koncu ugotovi, da tudi njegova simpatija enako čuti do njega in da so bila vsa pretiravanja ter dokazovanja nepotrebna. "Verjetno smo se vsi znašli v situaciji, ko smo zaradi ljubezni izpadli prikupno zmedeni; in točno o tem govori naš videospot," povedo fantje in še dodajo, da nas ljubezen včasih prisili v dejanja izven meje normalnega.

Skupini, ki jo sestavlja pet prijateljev Žiga Šraml, Matija Kramberger, Aleš Perko, Klemen Rutar in Lojzi Bobnar, nova skladba ogromno pomeni, še več pa jim pomeni družina. "Odraščamo tako v zasebnem kot v glasbenem življenju," so povedali fantje, ki jih decembra čaka več koncertov. Čeprav v nastopanju in ustvarjanju glasbe močno uživajo, si želijo praznike preživeti s svojimi najdražjimi. "Imejte se radi in ne pozabite na objeme," pa sporočajo vsem poslušalcem.