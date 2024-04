Il Divji z željo 'po pobegu na lepše' v videospot vključili triletnega Maja

Skupina Il Divji predstavljajo svojo prvo avtorsko pesem, ki nosi naslov Odpeljem te . Pod besedilo se je podpisal eden od članov zasedbe, in sicer Žiga Šraml , moči zanjo pa je združil z Miho Goršetom , ki je poskrbel za aranžma in produkcijo. "Pred nami so prvomajske počitnice in verjamemo, da bo pesem pristala v vseh potujočih avtomobilih," upajo fantje.

"Odpeljem te je pesem, ki pripoveduje zgodbo o moči ljubezni – zaljubljenost nas vedno odpelje na lepše, pa čeprav včasih samo v mislih," pravi Žiga, ki o sami ideji in navdihu razkriva: "Ne morem čez sebe, ampak sem romantik in večino pesmi dojemam kot govor, dialog ali misel nekoga. Zato naslov Odpeljem te, ki je neposredna želja, da se gre na lepše. Inspiracija je prišla doma na naši terasi, ko so se otroci igrali, midva z ženo pa sva sedela tam z željo po 'pobegu na lepše'. Dejstvo pa je, da pozitivnih, slovenskih pesmi nikoli ni dovolj in smo Divji tudi potrebovali nekaj, s čimer bomo lahko razveselili publiko, da bodo lahko celo zaplesali. Pesem te pelje, besedilo je čisto, in ko sem prvič poslušal demo v avtu, sem vedel, da je to to in da je uspelo nekaj lepega. Naša največja želja je, da sedaj ljudje pesem začutijo, vzamejo za svojo in dodajo na vse 'potovalne' playliste, kar jih imajo."