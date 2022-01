Il Divo bodo nadaljevali turnejo kljub nedavni smrti enega izmed članov

Turneja, ki se je prvotno imenovala For Once In My Live Tour, bo v retrospektivi prikazala Martinovo kariero in bo v celoti posvečena pevcu, ki je nekaj dni pred božičem izgubil bitko s covidom-19. Preostali člani supine, David Miller, Sebastien Izambard in Urs Buhler, so v izjavi za javnost zapisali: "Carlosova osebnost je bila večja od življenja z neverjetno kombinacijo čudovitega vokala in neverjetnega talenta. Njegova strast, igrivost in smisel za humor so ustvarjali neverjetno osebnost, njegov smeh pa je razveselil vsakega človeka. Radi so ga imeli milijoni oboževalcev po svetu, mi pa smo imeli srečo in čast, da smo lahko z njim toliko let sodelovali. Pogrešali bomo njegovo igrivost, prijateljstvo in čudovit glas. V njegov spomin bomo ustanovili fundacijo Carlosa Marina in se na prihajajočih koncertih poklonili njegovemu petju. Naj se ga vsi spominjajo po njegovi lepi duši, neverjetnem talentu in naj za vedno počiva v miru." Turneja se bo začela po predvidenem urniku s koncertom 2. februarja v San Joseju, sledil bo nastop v Los Angelesu, zaključila pa se bo z enajstim nastopom v Miamiju.