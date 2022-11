Imagine Dragons drugo leto na Hrvaškem

Imagine Dragons veljajo za eno vodilnih pop rock zasedb, ki je k meteorskem uspehu švignila v zadnjem desetletju. Že prvenec Night Visions (2012) je z uspešnicami It's Time, Radioactive in Demons nakazal njihovo veličino, uspeh pa so nadaljevali tri leta kasneje s Smoke + Mirrors in singli I Bet My Life, Gold in Shots, po novih višavah pa posegli s tretjim albumom Evolve (2017), na katerem sta superhita Believer in Thunder, ter singla Whatever it Takes in Next to Me. Že naslednje leto so posneli Origins, s katerega so poznane pesmi Natural, Zero, Machine in Bad Liar.