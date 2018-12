'Imamo res hude bende, ki jih premalo uporabljamo'

Tako lahko v seriji slišimo tudi zasedbo Koala Voice (pesem Go Disco, Go ter Vede premikanja): "Zanimanje za našo glasbo na področju filma in tudi gledališča smo vedno sprejeli z odprtimi rokami. To nam je do zdaj prineslo kar nekaj uspešnih, lepih sodelovanj in trenutkov. Vedno je zanimivo slišati lastno glasbo izven konteksta koncerta. Pomembno se nam zdi prepletanje sfer gledališča, filma, vizualne umetnosti in glasbe, zato zelo cenimo, da se ustvarjalci teh področij obrnejo v iskanju glasbe tudi na domačo sceno," so nam povedali člani benda.

Glasba skupine je bila do zdaj v podlagi kar dveh filmov, in sicer v celovečercuSkupajMarka Šantiča ter filmu Nemir, Andraža Kadunca. Zasedba pa je ravnokar izdala tudi nov album, ki so ga naslovili Woo Horsie. "Je gverila in pomemben opomnik na to, da ne smemo življenja jemati preveč resno. Projekt s punk odnosom in pop prizvokom, ki so ga Koale nonšalantno potegnile iz zadnjega žepa ponošenih hlač," so opisali svoj tretji izdelek ter dodali: "Za temo se nismo zares odločili ampak je prišla sama od sebe, ker smo se znašli po snemanju in preigravanju wolkenfabrik v obdobju ko nam je sedlo igrat cisto neobremenjene izi going komade, ki so, potem ko smo jih dali na kup, dobili to neko skupno temo."