Imenitnost mističnega trapa in še nekaj za plesalce

JENN – Stupid

Tole je sijajno! Glas mlade pevke in avtorice Jenn (Anika Košir) je – tako kot v njenem lanskem premiernem singlu Let It Be – res zasanjan. A forma, pa naj bo ta še tako namensko podrejena značilni trapovski mistiki, preprosto ne more prikriti Jennine navdihujoče izvedbene strasti. Dinamika, ki jo Jenn demonstrira povsem lahkotno, je očara v trenutku. Še pred olajšanjem, češ, dolgo smo čakali, a naposled le dočakali našo Jhené Aiko ali SZA ali Kehlani, še raje pa H.E.R., me Stupid spomni na nikoli dovolj slavno Londončanko Delilah. Pojav odlične Jenn ali pač songa Stupid pa odstira še eno lepo zgodbo. Pretežni del prvega slovenskega trap albuma z nosilnim dekliškim vokalom Madam (2017) je skupaj s Sheby (Maja Šebenik) zasnoval Anže Kacafura, prvak med domačimi producenti sodobne pop in hiphop godbe. Po slišanem na posnetku Stupid ni dvomov, da je nadarjena Jenn navdihnila tudi izkušenega Cazzafuro, ki je celoto kratko malo izvedel perfektno. Naj se sodelovanje obeh glasbenikov le še ponovi, čim večkrat. Ocena: 5 GRAMATIK FT. ERIC KRASNO & NIGEL HALL – Queen

Tudi Gramatikovemu ponovnemu vstajenju ne manjka šminke. Načeloma gre za big-beatovski benger. Toda soul-pop značaj, ki ga hitu Queen namenja vokalist Nigel Hall, in kitarski rif, ki ga je našemu slavnemu producentu vzorčastih hiphop lepljenk za to priložnost ponudil dvojni grammyjevec Eric Krasno, zvočno celoto uspešno ohranja na premišljeni ravni. Gramatik je zelo spretno izvedel udarnost, ki vas ne bo zmotila, četudi v dremež med siesto padete v objemu tranzistorja z vključenim lokalnim FM program. In res. S pomežikom nas Gramatik obenem vabi na domač party, ki pa, glede na njegov mednarodni zvezdniški status, pač ne more biti zgolj lokalen. Popoln nadzor nad portoroško plažo bo Gramatik prevzel 30.junija. Ocena: 4,5 CHILDISH GAMBINO FT. YOUNG NUDY – Little Foot Big Foot

Igralec Donald Glover je kot pevec Childish Gambino. Med letoma 2011 in 2020 je predstavil štiri sijajne albume. Žanrsko so bili vsi ti načeloma hiphopaški, toda Gambinovi komadi so pogosto izzveneli kot malenkost samosvoj pop, a vendarle tudi pop. Zadnje daljše delo z naslovom 3.15.20 (izdano sredi marca pred štirimi leti, očitno) je Glover na svojem spletišču ponudil zastonj, a dovolil, da prevzemna gostija traja vsega 12 ur. Zdaj ima nov album Atavista, a posebnega veselja nam spet ne dovoli. Kajti Atavista je zvočno občutno okrepljen zalogaj 3.15.20, temu svežnju pa je Glover odvzel tri in mu zato dodal tri nove komade. Eden od teh je tudi pričujoči. Medtem Little Foot Big Foot produkcijsko in tudi izvedbeno nedvomno dosega najvišje, torej mainstream standarde, Glover svoje ustvarjalne domislice zabavno sprošča skozi obliko. Slogovno nas najprej povede v zgodnjo džezovsko dobo broadwayskega tipa, ki se navezuje na že stoletje privlačen tap dance. Po šokantnem space-electro prehodu pa nato v drugem delu uživamo v trap-soulu, kakršnega poznamo komaj nekaj sezon. Enako presenetljiv je tudi pričujoči video spot, ki si ga res velja pogledati. Ocena: 5 JAMIE XX FT. HONEY DIJON – Baddy On The Floor

