Imperij in žalostne strani srca

Zasedba Imperijpredstavlja pesem in videospot Žalostna, ki ga je režiral Marko Duplišak, v njem pa so zaigrale Ana Belčič, Nadia Dzamastagič in člani skupine.



"Verjetno si se kdaj zazrl skozi okno polno kapljic v daljavo, a vendar niso bili le oblaki tisti, ki so tedaj jokali. Nekoga si močno ljubil ali ljubila, a vendar se stvari niso izšle po željah in zaključilo se je neko poglavje, ki bi moralo trajati mnogo dlje. Spomniš se vseh lepih trenutkov in tudi obljub, ki so sčasoma zbledele. Želiš si premakniti naprej, a se ne moreš, vsaj ne še danes. Stiska te v prsih in imaš občutek, da te bremeni vsak vdih bolj od prejšnjega. Ne moreš si pomagati, da se ne bi vprašal, kdaj in kako je šlo vse tako zelo narobe. Tedaj po licu steče nova solza in za njo še druge," ob bok novi pesmi sporoča zasedba.