Imset s singlom o odvisnosti: Če bomo vsaj enemu odprli oči, smo dosegli cilj

"Vsak od nas ima znanca, prijatelja, mogoče celo družinskega člana, ki je zaradi spleta okoliščin zapadel v takšno ali drugačno odvisnost," so ob izdaji najnovejšega singla z naslovom Bel vohun dejali člani rock skupina Imset . Glasbeniki, ki poudarjajo, da se o odvisnosti v družbi premalo govori, so pri ustvarjanju izhajali iz osebnih izkušenj.

"Menimo, da si pred to problematiko kot družba še vedno preveč zatiskamo oči. Predvsem pa se marsikdo ne zaveda, da ne obstaja samo odvisnost od drog in alkohola," so dejali. V videospotu je glasbena skupina zato pokazala več možnih odvisnosti. Denimo, odvisnost od telefona, kave in tatujev. "Če bomo vsaj enemu odprli oči, smo cilj dosegli," so dodali glasbeniki, ki kljub težki zgodbi v videospotu poudarjajo, da je pesem energična bomba in je idealna za prihajajoče poletje.

Skupina je za pesem posnela tudi videospot, kjer pa ni šlo brez zapletov. Na snemanju si je njihov prijatelj, ki v videospotu odigra odvisnika od alkohola, razbil glavo. Ob snemanju kadra mu je začela teči kri, vendar se ob tem ni ustavil. "Vsi smo bili v nizkem štartu, da vskočimo s povoji in obliži, vendar je Gregor sceno odigral do konca. Čeprav ni profesionalni igralec, je vztrajal in na koncu dejal, da se je spomnil na Leonarda DiCapria in film Django Unchained, na snemanju katerega se je DiCaprio poškodoval, vendar vseeno nadaljeval."