Ina Shai s pesmijo za boginje, kraljice, ženske

Ina Shai je skladbo z naslovom Queen (Kraljica), napisala v sodelovanju s Stevom Knightom, za aranžma in produkcijo pa je odgovoren Millo, producent in Inin redni sodelavec. Navdih zanjo je našla v sebi: ''Ko sem bila potrta in sem potrebovala le malo spodbude, je k meni prišla ta skladba. Mislim, da je pomembno, da vemo, kdo smo in kaj lahko ponudimo svetu. In da hkrati izžarevamo svojo notranjo lepoto,'' je o skladbi povedala Ina in v smehu dodala: ''Tako, kot to počne kraljica Elizabeta II.''