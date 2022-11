Ina Shai po treh letih izdala studijsko različico skladbe Touch

Glasbenica Ina Shai, ki se je pred leti predstavila tudi na šovu Slovenija ima talent, je ustvarila novo čutno r'n'b skladbo z naslovom Touch. Pevka, ki se je leta 2014 preselila v London, je pesem prvič izvedla na glavnem odru londonske parade ponosa (Pride in London) leta 2019, a je kar tri leta čakala na studijsko različico.

Pesem Touch je za razliko od zadnjih pesmi Ine Shai nekoliko bolj čutna, poželjiva in spogledljiva. Besedilo je napisala na podlagi lastnih izkušenj, povsem brez zadržkov, saj je sprva mislila, da bo skladba namenjena drugemu izvajalcu in ne njej sami. Ko je skladbo nekajkrat zapela na svojih koncertih in na londonski paradi ponosa, so jo odzivi publike prepričali, da se je odločila za izdajo. "Od prve predstavitve pesmi do izdaje skladbe je trajalo tri leta," je povedala pevka.

icon-expand Ina Shai FOTO: Matic Gabriel

Pesem govori o hrepenenju, o tisti nedosegljivi osebi, ki si jo hkrati želiš, a veš, da ni dobra zate. Opeva boj med prav in narobe in toksično miselno dinamiko, ki se odvija v času boja med srcem, telesom in glavo. Da bi vse to prikazala v videospotu, se je Ina z režiserko Cat Couture in ekipo Amoroso films odločila za preprost videospot, v katerem se je samo prepustila glasbi, brez vnaprej pripravljene koreografije ali scenarija. V spotu je veliko igre luči, barv in različnih outfitov.

icon-expand Ina Shai FOTO: AmorosoFilms

Ina, ki se je leta 2014 preselila v London, kjer živi in ustvarja, sicer redno sodeluje z mednarodno ekipo glasbenih ustvarjalcev. Skladbo Touch je spisala z Nizozemcem Martynom Ellom, pod produkcijo pa se znova podpisuje Millo, pevkin redni glasbeni sodelavec.

icon-expand InaShai FOTO: Amoroso Films

Kljub temu da pevka s pravim imenom Martina Šraj v britanski prestolnici ustvarja glasbeno kariero, se zelo rada vrača v Slovenijo. Pred 12 leti je nastopila na EMI, leta 2011 pa je sodelovala v šovu Slovenija ima talent. V London se je sprva odpravila zaradi študija na Inštitutu BIMM (The British and Irish Modern Music Institute), po njem pa je ostala tam in začela ustvarjati glasbeno kariero.

icon-expand Ina Shai FOTO: Amoroso Films

V Slovenijo se je večkrat vrnila in nastopila na mnogih slovenskih glasbenih festivalih, preizkusila pa se je tudi na mnogih tujih. Njena zadnja skladba Queen je bila predvajana na radiu BBC. Vse njene pesmi so avtorsko delo, v katerih meša r'n'b s soulom.