Ina Shai v Londonu ustvarila novo skladbo z naslovom What Is

Ina Shai je po letih eksperimentiranja in ustvarjanja v Londonu našla svoj zvok, ki ga narekuje njen prvi singel leta 2021. What is je skladba, ki jo odlikuje prepletajoča se mešanica r'n'b-ja, soula in indie popa.

Ina Shai je pesem napisala v sodelovanju s producentom Millom in govori o ljubezni – tisti globoki, o kateri vsi sanjamo, kjer se vedno poraja delček dvoma: ''Kako veš, ali je to res to, ker če ni - kaj potem sploh je tista prava ljubezen?'' V navdih pri ustvarjanju so ji bile izvajalke, kot so Sabrina Claudio, Snoh Alegra, Jazmine Sulivan, Adele ... V pesmi se čutita pristnost in zrelost. ''Zagotovo sem se v vseh teh letih nekaj naučila, izkusila in to se nato občuti tudi v mojih pesmih,'' pove izvajalka. V pesmi je moč slišati kontrast ambientalne trobente Tomaža Gajšta, ki nas v verzih nežno zaziba, in gospel zbora, ki skupaj z Ininim soulovskim glasom ustvari pravi ognjemet emocij.

icon-expand Ina Shai FOTO: Maj Jukić

''Čeprav pesem govori o ljubezni med dvema osebama, ki sta v zvezi, pa je zame najmočnejše sporočilo, ki bi ga želela prenesti, to, da je najprej treba imeti rad samega sebe. Vsem se zdi to samoumevno a mislim, da je to nek proces, ki poteka celo življenje in se moramo vedno znova opominjati in poslušati, kaj si zares želimo, kdo smo in kam gremo. Lepo se je izgubiti v odnosu, ampak le za kratek čas. Mislim, da je veliko večino ljudi korona kar malce prebudila in smo se začeli bolj poglabljati sami vase. Sama sem začela izvajati meditacije in jogo in kar je še posebej pomembno, bolj sem pozorna, kako se pogovarjam sama s seboj, in bolj zavestno izbiram misli, ker šele, ko imaš resnično rad samega sebe in se sprejmeš takšnega, kot si, boš lahko imel rad druge,'' je iskrena pevka.

To je Inin prvi singel po skoraj dveh letih, kljub navidezni tišini pa je v tem času pridno ustvarjala, med drugim je priredba Starboy, ki jo je izdala v sodelovanju s producentom Vladishem, dosegla že več kot osem milijonov ogledov na YouTubu in Spotifyu. Kmalu pa že lahko pričakujemo nove avtorske pesmi, ki bodo še bolj poudarile Inin glasbeni razvoj. Za novo skladbo What Is so posneli videospot, ki ga je režiral v Londonu živeč slovenski režiser Maj Jukić, ki je osvojil že kar nekaj prestižnih nagrad za svoje kratke filme My Dad Marie in Dear Mr. Burton. Ina: ''Z Majem sva se spoznala že kar zgodaj ob mojem prihodu v London na enem izmed mojih nastopov. Že od samega začetka sem bila navdušena nad njegovim delom, tako da sem res vesela, da nama je končno uspelo sodelovati pri takšnem projektu.''

Videospot je bil sneman na prečudoviti obali južne Anglije v dveh snemalnih dnevih. ''Imeli smo res veliko srečo z vremenom, saj bi moralo ravno ta vikend deževati, a na srečo je bilo le oblačno, kar je idealno za snemanje. In kar je najbolj smešno, deževati je začelo zadnji snemalni dan, 5 minut preden smo zaključili s snemanjem, tako da nam je bilo vse skupaj res namenjeno. Poleg tega zaradi slabe napovedi ni bilo veliko ljudi zunaj, tako da smo imeli celotno plažo zase,'' je opisala snemalni dan.

icon-expand Pevka je izdala svoj prvi single letošnjega leta. FOTO: Maj Jukić

V videospotu se ji je pridružil tudi mladi igralec Callum Diaz, s katerim sta z Ino prepričljivo in subtilno odigrala vlogo zaljubljenega para. Za make up je poskrbela Zoe Ilana Hill, za pričesko Eva Vilke, asistent kamere pa je bila Magda Jukić. ''S celotno ekipo smo se res odlično razumeli in sama energija na snemanju je bila fantastična. Mislim, da smo bili vsi veseli, da smo lahko po letu 'koronskega' premora spet kreativni, tako da je bilo ustvarjanje celotnega projekta res balzam za našo dušo in upam, da bo tudi poslušalcem všeč,'' je za konec povedala Ina.