Ina Shai: Svoboda, ki si jo dovolim na odru, daje glasbi pravi čar

Originalna skladba, ki nosi naslov Touch, je nežna, zapeljiva in vsebuje veliko elektronskih elementov. V live verziji pa lahko slišite njeno drugo plat – in v njej tudi drugo Ino. V njej je več emocij, bolj se začuti besedilo in pristna, bandovska energija. Eden izmed ljubših delov ustvarjanja in izdajanja glasbe je za Ino ravno nastopanje v živo, kjer se lahko prepusti toku glasbe in nobena verzija ni enaka drugi.

Pevka Ina Shai predstavlja novo različico pesmi Touch, tokrat v tako imenovani live verziji oziroma zapeti v živo. Ker ji je nastopanje še posebej ljubo, se je odločila, da bo skladbe najprej predstavila v svoji originalni različici, nato pa še v živi. "Ta svoboda, ki si jo dovolim na odru ali ko ustvarjam je tisto, kar daje glasbi pravi čar. Zato mi je zelo pomembno, da lahko tudi skladbo Touch predstavim v bolj surovi, prvinski obliki, brez nekaterih elementov, ki jo ima njena studijska verzija. In moram priznati, da sem bila tudi sama presenečena nad tem, kako je skladba izpadla. Z bendom namreč nismo vadili pred snemanjem, vse se je zgodilo tam, na mestu, v dveh ali treh poskusih, in mislim, da se lahko začuti, da smo vsi res uživali in se prepustili toku," pravi Ina Shai, ki je trenutno sredi snemanja svojega novega albuma.

icon-expand Ina Shai FOTO: Amoroso Films

Pesem je bila posneta v legendarnem studiu Konk v Londonu, pod taktirko pianista Andrewa Yeatsa, ki redno sodeluje s svetovno znanimi izvajalci, kot so Callum Scott, Sam Fischer ... ter producenta in avdio inženirja Charlieja Thomasa, ki je sodeloval z izvajalci kot so Paul McCartney, Ella Henderson, One Direction, Pink Floyd, Little Mix in drugimi.