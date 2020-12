Ines Erbus in David Amaro izdala težko pričakovani duet

"Od milijona pesmi, ki sva jih prepela z Davidom, mi je ta še posebej pri srcu. Projekt je bil zame eden najlažjih do sedaj in v čast mi je, da sem v tako lepem duetu zapela ravno s svojim najboljšim prijateljem. Neprecenljivo," nam je zaupala Ines.

Ideja za pesem se je porodila naključno, in sicer ob srečanju z legendarnim skladateljem 90. let, Goranom Šaracem. Predstavil jima je pesem, v kateri sta takoj videla potencial. Tako so se združili ustvarjalci različnih generacij in balada Kad ti dotaknem usne je zaživela. S pesmijo sta izredno zadovoljna, saj ima po njunih besedah hkrati duh brezčasnosti in modernosti, kar je izredno težko doseči.