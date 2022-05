Ines Erbus in David Amaro: Neumno je biti sam

Glasbenika sta videospot posnela v Londonu, kamor sta pripeljala kar celotno snemalno ekipo in svoje prijatelje, s katerimi sta se skupaj sprehajala po ulicah britanskega velemesta. Med snemanjem se je zgodila tudi zanimiva, a predvsem zabavna prigoda, ki jo je Ines v smehu razkrila: "Golob se mi je podelal na glavo," in dodala: "Še preden smo začeli s snemanjem prvega kadra, me je na glavi presenetilo darilo z neba. Prvič v življenju se mi je na sveže urejeno frizuro pokakal golob. In to s prav velikim kupčkom. Brez pretiravanja. Računam na to, da je bilo to za srečo in da bo pesem postala uspešnica."