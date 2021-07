Ines Erbus: Lepota je v različnosti, samozavesti in dobrem počutju

Ines Erbus se po hitu Kad ti dotaknem usne predstavlja v poletnih ritmih, z novim singlom Naj. Vsem predstavnicam ženskega spola sporoča, da so najboljše točno takšne, kakršne so.

"V svetu, kjer je vedno več pritiska, kako naj bi bilo videti popolno žensko telo, včasih pozabimo na pomembnost pozitivnega odnosa do le-tega. V zadnjem letu sem pridobila par kilogramov in priznam, da je tudi meni pritisk, da moram nujno shujšati, prišel do živega. Kljub temu, da sem se dobro počutila v svojem telesu, sem se zalotila, kako se po nepotrebnem živciram. Velike, majhne, suhe, močnejše, vse smo lepe in vse smo najboljše, točno takšne, kakršne smo. Vse smo naj!" nam je zaupala Ines Erbus. "Z novim videospotom sem želela predati sporočilo, da je lepota ravno v različnosti, samozavesti in dobrem počutju v naših telesih."

icon-expand Ines Erbus FOTO: Domen Jančič

Prijateljski tim, po uspešnem duetu Kad ti dotaknem usne, nadaljuje svojo zgodbo v novi pesmi Naj, pod katero se je kot avtor glasbe in besedila podpisal David Amaro. TwoFace Production pa so v novem singlu poskrbeli za svež zvok, ki konkurira svetovni produkciji. "Pesem je nastala v času karantene, ko se je ogromno ustvarjalo, čakala pa je pravi trenutek za izid. Ponosna sem, da je del moje nove ekipe prav David, ki me res dobro pozna in veselim se projektov, ki še prihajajo," je povedala pevka.

icon-expand Ines Erbus FOTO: Domen Jančič

V sodelovanju s Produkcijo Mandarina je pod režijo Ines nastal videospot, ki spominja na različico famoznega Victoria Secret Showa. Ob izidu pesmi in videospota je Ines dodala še: "Vesela sem, da so se mojemu povabilu odzvala štiri dekleta, s katerimi smo za en dan postale manekenke in razbijale mit o popolnem manekenskem telesu."