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Glasba

Ines Erbus: Najbolj srečna sem, ko letim

Ljubljana, 14. 07. 2026 21.31 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
ines erbus

Nekateri se tako bojijo letenja, da si sploh ne upajo sesti na letalo, za Ines Erbus pa je to sprostitev. Pevka je namreč ena izmed tistih, ki se najbolje počutijo nad oblaki. Potovanja so že dolgo njena velika strast, občutek svobode, ki ga prinaša vsak polet, pa je zdaj prelila v svoj drugi avtorski singel Midva letiva.

"Najbolj srečna sem definitivno, ko letim. Takrat najbolj letim. Če pa to združim še z dobro družbo, potem je rezultat najboljši in letos bom gotovo nekam pobegnila, odletela v tople kraje in se imela fajn," je ob izdaji nove pesmi, v kateri je združena prav njena strast do letenja in potovanj, povedala Ines Erbus.

Ines Erbus predstavlja svojo novo pesem Midva letiva.
Ines Erbus predstavlja svojo novo pesem Midva letiva.
FOTO: Izabela Verce

Če bi morala priljubljena pevka svojo novo pesem opisati v treh besedah, bi dejala, da je spontana, zaljubljena in poletna. "To je moja druga avtorska pesem, ponovno sem se podala v te vode, zato si želim, da poslušalci v njej uživajo, si jo predvajajo v avtu na poti na morje in jo prepevajo na glas. Če se bo našla kakšna zaljubljena duša, pa mislim, da jo bo začutila še toliko bolj," je povedala.

Pesem Midva letiva zanjo nosi posebno sporočilo.
Pesem Midva letiva zanjo nosi posebno sporočilo.
FOTO: Matic Gabriel

Pesem Midva letiva zanjo nosi posebno sporočilo, saj verjame, da lahko z njo v življenje prikliče tudi ljubezen. Po pevkinem mnenju ujame občutek brezskrbnega poletja, metuljčkov v trebuhu in tistih trenutkov, ko se zdi, da se je svet za hip ustavil. "Najlepši trenutki so pogosto tisti najbolj spontani. Naj si upajo ljubiti, sanjati in ko pride pravi trenutek, poleteti," si želi.

Spot je tokrat posnela v Sloveniji in na Hrvaškem.
Spot je tokrat posnela v Sloveniji in na Hrvaškem.
FOTO: Arhiv izvajalke

Snemanje spotov, ki so pri Ines vedno do potankosti dovršeni, ponavadi izkoristi tudi za potovanje, tokrat pa je bilo drugače. "Malo se mi je mudilo, pa sem ga posnela v Sloveniji in na Hrvaškem," se je zasmejala in dodala, da bo kljub delovnemu poletju vseeno izkoristila nekaj prostih dni in poletela: "Tudi jaz bom našla dva tedna, da skočim na dopust. Imam že rezervirane karte, zato se bo moja pesem Midva letiva uresničila. Letim pa v Španijo."

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