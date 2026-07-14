Ines Erbus: Najbolj srečna sem, ko letim

"Najbolj srečna sem definitivno, ko letim. Takrat najbolj letim. Če pa to združim še z dobro družbo, potem je rezultat najboljši in letos bom gotovo nekam pobegnila, odletela v tople kraje in se imela fajn," je ob izdaji nove pesmi, v kateri je združena prav njena strast do letenja in potovanj, povedala Ines Erbus.

Ines Erbus predstavlja svojo novo pesem Midva letiva. FOTO: Izabela Verce

Če bi morala priljubljena pevka svojo novo pesem opisati v treh besedah, bi dejala, da je spontana, zaljubljena in poletna. "To je moja druga avtorska pesem, ponovno sem se podala v te vode, zato si želim, da poslušalci v njej uživajo, si jo predvajajo v avtu na poti na morje in jo prepevajo na glas. Če se bo našla kakšna zaljubljena duša, pa mislim, da jo bo začutila še toliko bolj," je povedala.

Pesem Midva letiva zanjo nosi posebno sporočilo. FOTO: Matic Gabriel

Pesem Midva letiva zanjo nosi posebno sporočilo, saj verjame, da lahko z njo v življenje prikliče tudi ljubezen. Po pevkinem mnenju ujame občutek brezskrbnega poletja, metuljčkov v trebuhu in tistih trenutkov, ko se zdi, da se je svet za hip ustavil. "Najlepši trenutki so pogosto tisti najbolj spontani. Naj si upajo ljubiti, sanjati in ko pride pravi trenutek, poleteti," si želi.

Spot je tokrat posnela v Sloveniji in na Hrvaškem. FOTO: Arhiv izvajalke