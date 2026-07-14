Ines Erbus: Najbolj srečna sem, ko letim

"Najbolj srečna sem definitivno, ko letim. Takrat najbolj letim. Če pa to združim še z dobro družbo, potem je rezultat najboljši in letos bom gotovo nekam pobegnila, odletela v tople kraje in se imela fajn," je ob izdaji nove pesmi, v kateri je združena prav njena strast do letenja in potovanj, povedala Ines Erbus.
Če bi morala priljubljena pevka svojo novo pesem opisati v treh besedah, bi dejala, da je spontana, zaljubljena in poletna. "To je moja druga avtorska pesem, ponovno sem se podala v te vode, zato si želim, da poslušalci v njej uživajo, si jo predvajajo v avtu na poti na morje in jo prepevajo na glas. Če se bo našla kakšna zaljubljena duša, pa mislim, da jo bo začutila še toliko bolj," je povedala.
Pesem Midva letiva zanjo nosi posebno sporočilo, saj verjame, da lahko z njo v življenje prikliče tudi ljubezen. Po pevkinem mnenju ujame občutek brezskrbnega poletja, metuljčkov v trebuhu in tistih trenutkov, ko se zdi, da se je svet za hip ustavil. "Najlepši trenutki so pogosto tisti najbolj spontani. Naj si upajo ljubiti, sanjati in ko pride pravi trenutek, poleteti," si želi.
Snemanje spotov, ki so pri Ines vedno do potankosti dovršeni, ponavadi izkoristi tudi za potovanje, tokrat pa je bilo drugače. "Malo se mi je mudilo, pa sem ga posnela v Sloveniji in na Hrvaškem," se je zasmejala in dodala, da bo kljub delovnemu poletju vseeno izkoristila nekaj prostih dni in poletela: "Tudi jaz bom našla dva tedna, da skočim na dopust. Imam že rezervirane karte, zato se bo moja pesem Midva letiva uresničila. Letim pa v Španijo."
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