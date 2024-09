Ines Erbus ob 10. obletnici kariere: Zaznamovala jo je pozitiva

"Deset let je minilo, odkar sem zaključila lepo poglavje s skupino Foxy Teens in se odločila za samostojno pot. Ker pa me je to obdobje zaznamovalo in me pripravilo na vse nadaljnje korake v karieri, ostaja pomemben del moje zgodbe. Tudi zato sem se odločila, da želim svojo obletnico praznovati prav v tem duhu in posnela pesem, ki mi je tako zelo ljuba, že odkar pomnim. Lepe melodije in še lepša besedila si zaslužijo, da živijo med nami še dolgo, zato sem pesmi Ranjeno srce podarila novo preobleko. Z ekipo smo v Turčiji posneli tudi videospot, ki ga je režiral Matic Gabriel, glavno vlogo pa je odigral eden izmed mojih najboljših prijateljev in odličen fotograf Tibor Golob. Besedilo je skozi leta dobilo pravi pomen in počutim se, kot da je bilo napisano zame. Od prve do zadnje besede. Lepo je, če se lahko povežemo skozi glasbo in verjamem, da se bo marsikdo našel v njej," o pesmi pravi Ines.