Ines Erbus v najosebnejši skladbi doslej: Vanjo sem dala sebe

Pevka Ines Erbus predstavlja najosebnejšo skladbo do zdaj. Sekunde je njena prva skladba, pod katero se je podpisala kot avtorica besedila in glasbe. "Velikokrat sem bila soavtorica, ampak tokrat sem začutila navdih, da svojo zgodbo in misli skozi pesem povem čisto sama," je povedala Ines.

Sekunde govorijo o trenutkih, ko se v bližini osebe zdi, da se čas vsaj za nekaj sekund ustavi. "Gre za tisti občutek, ki ga ne moreš načrtovati, a ko se zgodi, se je najlepše prepustiti in uživati. Vse se upočasni. In to je v današnjih časih redkost," še doda.

Pri ustvarjanju ji je pomagal tudi oče Dušan Erbus, ki mu je pevka hvaležna za nasvete. "Še danes ga velikokrat pokličem in vprašam za mnenje. Komu pa boš zaupal, če ne svojemu očetu," je povedala. Njen oče je opisal, da pevka že od mladih let kaže zanimanje za glasbo. "Moja podpora je bila dobrodošla tam nekje do leta 2017, potem pa se je glasbeno osamosvojila. Kadar me potrebuje, pa ji še vedno z veseljem priskočim na pomoč," je poudaril.