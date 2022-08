Ino Shai z novo skladbo Queen podprli tudi na britanskem radiu BBC

Tako je bilo tudi pri nastajanju skladbe Queen . Ina se je po tem, ko je posnela studijsko verzijo, odločila, da za skladbo Queen posname še video 'v živo'. Nastal je pod taktirko pianista Andrewa Yeatsa , ki sodeluje s svetovno znanimi izvajalci, kot so Callum Scott, Sam Fischer in drugi, ter producenta in avdio inženirja Charlieja Thomasa , ki je sodeloval z izvajalci, kot so Paul McCartney, Ella Henderson , One Direction, Pink Floyd ter Little Mix.

Kdo je Ina Shai?

Ina se, kljub življenju in ustvarjanju v Londonu, redno in rada vrača v Slovenijo. Kot Martina Šraj se nam je pred 12 leti predstavila na EMI s skladbo Dovolj ljubezni, leta 2011 pa sodelovala v šovu Slovenija ima talent. Leto 2014 je bilo zanjo prelomno, saj je spakirala kovčke in se odpravila v London, kjer je študirala (in z odliko zaključila) smer 'Creative musicianship – vocals' na Inštitutu BIMM (The British and Irish Modern Music Institute). Ob tem pa je nastopala na mnogih slovenskih glasbenih festivalih – Melodije morja in sonca (2015) s skladbo Iščem sonce, EMA (2017) s skladbo Colour me, EMA (2018) s skladbo Glow, uspehe pa beleži tudi na mednarodnem področju: leta 2016 je s svojim prvim EP-jem Overload postala izvajalka tedna na radiu BBC Introducing London, priredba skladbe Starboy, ki jo je posnela s producentom Vladishem, pa ima danes več kot 8 milijonov streamov in ogledov na Spotifyu in YouTubu. Ina vseskozi in redno ustvarja avtorsko glasbo, v kateri glasbeno meša r'n'b s soulom in popom.