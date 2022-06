Intelektualna rockovska požrtija

Še ena krasna porcija art-rocka! Raw Data Feel je že šesti album zlahka prepoznavnega manchesterskega kolektiva. Everything Everythnig so najbolj znani po stakatu in tremolu. Eksotična vizitka, kaj? no, gotovo ma prvo mesto sodijo songi s pogosto presenetljivo ritmično lomljenimi temelji. Nadstavbo izraza na britanskem zelo priljubljenih Everything Everything pa zaznamuje vedno prisotni super visok tenor pevca Jonathana Higgsa. Energični umetnik je poleg glasbenih vešč tudi literarni in filmskih spretnosti. Vsi izpostavljeni elementi zmorejo sestaviti čudovite rockovske horizonte. Bodisi v teh prevladuje tradicija progresivnega ali simfo-rocka bodisi je njihova končna oblika malenkost bolj zahtevna, saj

rada zaide tudi proti bolj resnim eksperimentom. A glazura, ki albumu Raw Data Feel namenja dodaten lesk, je skrita v posodobljenem paketu elektronskega zvokovja. Sveženj posebej za to priložnost skonstruiranih zvočnih okraskov je lep zato, ker je drzen. Še bolj pa zato, kjer je surovo samozavestno vtkan med že tako nenavadno razraščena rebra novih popevk tega, ponovim, unikuma na glasbeni sceni. Sploh odličen je prvi del albuma. A tudi kasneje razvrščeni posnetki najbolj udarno uvodno trojico (I Want A Love Like This, Pizza Boy in Bad Friday) izzovejo v slogu. Med temi sta še posebej pristni kompoziciji Cut Up! in Hex. Medtem ko med vsemi temi lahko ujamemo še kakšno pseudo-balado kakršni sta Kevin's Car in še prej Jennifer. Če nemara res ne bo držalo, da je Raw Data Feel najboljši album benda do zdaj. Seznanjanje z (novostmi) Everything Everything nikoli ne zamuja.

Ocena: 4