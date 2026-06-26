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Glasba

Intimen koncert Bryana Adamsa v Portorožu

Portorož , 26. 06. 2026 20.43 pred 5 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik E.M.
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Kanadski rocker Bryan Adams je v Avditoriju Portorož postregel z akustičnim koncertom Bare Bones, na katerem je zaigral svoje največje hite, kot so (Everything I Do) I Do It for You, Run To You, Can't Stop This Thing We Started in Summer of '69. Cilj koncerta je bil, da vsak obiskovalec dobi občutek, kot da Adams igra samo zanj.

"Z njim smo odraščali. To so bila 80. in 90. leta, to je naša glasba," je bilo moč slišati odzive obiskovalcev koncerta kanadskega zvezdnika Bryana Adamsa v Portorožu. "To je enkratna priložnost, ker ne vem, kdaj bo še kaj takega za doživeti." Obiskovalci, ki so prišli tudi izven meja Slovenije, so nam zaupali še: "Uživali bomo. In to tako blizu, bravo Portorož!"

In zakaj je Bryan Adams Slovencem tako blizu? Preverite v prispevku.

Bryan Adams Portorož slovenija koncert

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