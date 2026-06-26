Intimen koncert Bryana Adamsa v Portorožu

"Z njim smo odraščali. To so bila 80. in 90. leta, to je naša glasba," je bilo moč slišati odzive obiskovalcev koncerta kanadskega zvezdnika Bryana Adamsa v Portorožu. "To je enkratna priložnost, ker ne vem, kdaj bo še kaj takega za doživeti." Obiskovalci, ki so prišli tudi izven meja Slovenije, so nam zaupali še: "Uživali bomo. In to tako blizu, bravo Portorož!"

In zakaj je Bryan Adams Slovencem tako blizu? Preverite v prispevku.