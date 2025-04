Intro(spekcija) Kontradikshn z lastno kriptovaluto

Album Intro so Kontradikshn ustvarjali dobro leto, sicer pa gre za tretjo ploščo, ki jo ponuja "nucklear rock" zasedba, na kateri se čuti občuten napredek, saj ponuja pesmi v slovenščini. Fantje pa so poskrbeli tudi za edinstveno noviteto, kriptovaluto NuclearPulse. Več o albumu in vseh novitetah so nam odkrili v intervjuju.

Čestitke za album, čemu naslov Intro? Gre za introspekcija, vpogled vase, uvod v slovenski jezik?

Petar Stojanović: V bistvu se dobro sklada, saj ima dva pomena, uvod v našo slovenščino in pa to, da je album dosti introspektiven. Iskali smo naslov albuma, vse skladbe smo imeli že pripravljene, to pa je prišlo nazadnje. Anže Kump: Skoraj pri vsaki plošči so na koncu iskali pomen, kaj točno smo z njo naredili, vsaka je na koncu dneva imela rdečo nit. Ki pa ni nujno konceptualna. Gre kot uvod v našo dejavnost v slovenskem jeziku in tudi kot introspektiven vpogled v zadeve. Petar: Našli smo se v nečem, kar nam je bilo všeč, določeno obdobje, ko izlivaš čustva na papir in šele na koncu vidiš, kaj si naredil in kaj vse skupaj pomeni. Anže: Prepustiš se procesu, ne razmišljaš načrtno, kaj to je ali kaj ni. Na koncu pa se zadeve izkristalizirajo.

Kontradikshn na tretjem albumu Intro predstavljajo retrospektivno introspekcijo nuklearnega rocka. FOTO: Jan Poreber icon-expand

Matej Plešej: Dejansko gre za najbolj oseben album do zdaj, prvič smo imeli priložnost izražati se v maternem jeziku. Anže: Končni izdelek, ko ga izpilimo, je izdelek nas treh, da se pod njega lahko podpišemo vsi trije. Izrazimo se tako skozi besedila kot samo glasbo.

Koliko zoprno je razlagati svojo umetnost, ali naj bi glasba govorila sama zase, ob kateri naj bi vsak začutil, kar bo pač začutil?

Matej: Se mi zdi, da smo se navadili, da je glasba samo en del celotnega procesa. Ko narediš glasbo, greš potem naprej. Anže: Nekako smo s cilji že v prihodnosti, saj imamo že nove načrte, se v ozadju odvija nov kreativni proces, ki je drugačen od vsega, kar smo delali prej. Vsaka plošča se razlikuje in ima svoje značilnosti, saj smo bili v drugem življenjskem obdobju in so nas vodili drugi vzvodi, pričakovanja, tako življenjsko kot glasbeno. Težko je razlagati, saj je proces že za nami, težko ga je poustvariti. Najbolje je ploščo poslušati in si ustvariti svojo sliko, mi pa so v mislih že pri novih podvigih. Petar: Kot je povedal Anže, mi našo introspektivo obravnavamo retrospektivno, saj smo v glavah in mislih šli že naprej.

Kaj se vam zdi, ste dosegli s to ploščo, kako ste zadovoljni s končnim izdelkom?

Petar: Glede na to, koliko nam je bilo leto in pol nazaj nepredstavljivo narediti dobro slovensko ploščo, je to za nas lep dosežek.

Menda si si kot nalogo zadal, da si en mesec vsak dan napisal eno slovensko besedilo, da so potem, sčasoma, prišle od tebe vedno boljše zadeve. Eksperiment je torej uspel?

Peter: Vsi trije smo milenjska generacija, ki je večinoma v najstniških letih poslušala ameriške in britanske bende, tudi nekaj slovenskih, a je bilo tistih bendov, ki so pisali v slovenščini, precej manj kot danes. Slovenščine sem se lotil obrtniško, za menoj je veliko neprespanih noči, čustev, tudi alkohola... (smeh). Potem pa dva dni hodiš k sebi, da vidiš, kaj si napisal. Po dobrem mesecu sem iz 30 besedil dobil 6 ali 7 uporabnih in smo potem nadaljevali. Dojemanje slovenščine v glasbi se mi je povsem spremenilo in mi je postalo naravno, v kreativnem smislu. Anže: Slovenščina je postala nov izziv, saj glasbo drugače doživljaš in dojemaš v angleščini v primerjavi z maternim jezikom. Načeloma imamo radi, da si z vsako ploščo postavimo nov izziv in naredimo nekaj novega, da nimamo rutine, temveč iz sebe in glasbe vlečemo stvari, ki jih poprej nismo.

O čem govorijo pesmi, razkol družbe, skratka, ne sadite rožic, čeprav imate tudi par lepših viž na plošči, Sladka mala, Večna ...?

Anže: Tako v življenju je, človek je preplet samega sebe kot družbe, v kateri živi. Tudi glasba je kajpak odraz vsega tega. Petar: Ljubezen združuje, a lahko združuje tudi upor. Recimo proti sistemu. Tudi travme združujejo. Ali pa temačnost. Mogoče sicer včasih pomešam pojme, priznam. A tudi za temi omenjenimi zadevami se skriva ljubezen. Ki ni na prvo žogo samo ljubezen. Da veš, da nisi sam.

Verjetno pa se v ustvaranju zrcalijo vse zadeve, ki si jih v življenju doživel in ti na nek način pomagajo?

Petar: To je veliko darilo zame, da to lahko počnem, gre za nekakšno terapijo. Špricanje od žalosti. Anže: Glasba ni samo filter ampak tudi orodje za izražanje, samega sebe kot okolja v katerem si. Gradimo naš odnos do sveta, ljubezni in vsega, kar nas obdaja.

Kontradikshn je tako v domačem jeziku končno postal nekaj, kar je samo vaše, s čimer ste ustvarili "brand", ki mu bo, upajmo, prisluhnilo (še) več ljudi, bi se strinjali?

Petar: Da bi se te besede pozlatile, ha-ha. Imenu primerno smo šli v nasprotni smeri. Začeli smo z angleščino, veliko igrali po tujini, nato pa šli nazaj (ali naprej) v materni jezik.

Petar: " Gre za umetniško združevanje izraznosti ljubezni, a obenem tudi temačnosti in travm." FOTO: Jaka Ceglar icon-expand

Koliko se najdeta v Petrovih besedilih, menda je pisal tudi o vaju oz. vajinih izkušnjah?

Anže: Večino zadev smo dali skupaj skozi, ok, so neke osebne Petrove zgodbe, sicer pa smo vsi znotraj tega. Imela sva sicer neke pripombe, včasih se s čim ne strinjaš, včasih pa kakšna stvar ne zveni optimalno in se ne poklopi. A na koncu dneva se absolutno najdemo v besedilih vsi, saj so nastala v skupnem procesu.

Z izkušnjami pa ste najbrž hitreje prišli do želenih rezultatov glede pesmi in njihove končne podobe?

Anže: Hitreje morda veš, kdaj ti je končni izdelek všeč oz. lažje je v tehničnem smislu priti do rezultatov, lažje se zedinimo, sam proces, kako pridemo do teh rezultatov, pa je vsakič drugačen. Matej: Zdi se mi, da z leti pride, da čutiš manj pritiska, kaj moraš narediti, saj delaš zase. Kaj naj bi čutil in kaj je zate cilj. Osvobodili smo se okovov v glavi, kar je bila za nas kot nekakšna katarza.

Kakšna pa je zgodba z vašo kriptovaluto?

Matej: Smo prvi bend na svetu, ki bo na koncertu izvedel kriptotransakcijo. Obiskovalci bodo dobili kriptovaluto, ko bodo kupili vstopnico. Z NuclearPulse bodo lahko kupili vstopnice za naše naslednje koncerte, za naše izdelke. Cilj je, da bomo kritpovaluto dali na borzo, da se bo v neki točki dalo iz nje tudi dejansko nekaj iztržiti. Petar: Kriptovaluta ne bo v neposredni povezavi s skupino, bo na voljo tudi drugim skupinam. Da bo nastal nek ekosistem, ki se mu vsak lahko pridruži, sploh v začetni fazi. S tem bo bend dobil določeno količino kovancev. Matej: Prizadevamo si za boljši sistem upravljanja s temi zadevami. Radi bi dali nekaj ljudem, ki podpirajo naš bend, na nek način gre za zelo osebno zadevo. Petar: Ja, ni davkov, ni dohodnine in podobno, hkrati pa gre za neposredne transakcije z bendom preko QR kode. Brez posrednikov. KONTRADISHN o pesmih na albumu Intro: 1. PELJEMO - drveče nas pelje skozi pesem, ki dobro vse postavi na cesto albuma. Kam vas vodi pot? Anže: V bistvu ne vemo kam, samo peljemo se. To je naša mantra že od samega začetka. Samo peljemo se, ne vemo kam, a na vso moč. To je to. Petar: Pridemo, zažgemo, "razpalimo" in gremo (smeh). Je pa pesem nastala kot posvetilo različnim poklicem, ki bi lahko bili bolj cenjeni, kot so. Sploh tistih, ki jih nihče ne opazi. A mi jih vidimo in cenimo. 2. NAROBE RAZUMEL - zapeljivi synth zvoki, vas je možno narobe razumet, mora umetnik razlagati, kar dela? Petar: Včasih mi je šlo na živce, da me ljudje nismo razumeli, zdaj pa sem se sprijaznil. Sprejel sem sam sebe s svojimi napakami. 3. VEM - super drveči bobni in kitare... "vem, da nisem sam", je lepo, če človek v polnočnih urah ve, da ni sam, ko mu je težko? Petar: Ukvarjam se z depresijo že nekaj časa, sem jo sprejel na veliko načinov, a me še vedno zanese, sem in tja. Takrat, ko gledaš ozkogledno, se lahko počutiš zelo osamljenega, čeprav nisi. A občutek je tako specifičen, da ti noben človek ne more odstreti pogleda, tega občutka, dokler do tega ne prideš sam. Vsakič znova. Anže in Matej sta včasih moja dežurna terapevta. Matej: Ja, res se toliko let poznamo, da je ves proces za nas kot psihoterapija. Tudi, če se ne bi videli eno leto, bi lahko takoj nadaljevali od točke, na kateri smo prej odnehali. Petar: Toliko vemo eden o drugem, da včasih znamo razmišljati eden namesto drugega. Tako v dobrem kot v slabem. 4. PUŠČAVA - apokaliptično kitarski izbruh - kje ste našli akterje v videospotu? Pri katerih stvareh si ljudje najbolj mečemo pesek v oči? Petar: Možje v videospotu so legende Posavja, vsem dobro znani obrazi, uporniki, naši kralji, haha. Anže: Pri vseh stvareh, ki se ne sovpadajo z našimi predstavami. Petar: Ljudje imajo raje tolažbo kot realno stanje. Včasih ne morejo sprejeti dejstev, ali npr. političnega prepričanja. Včasih traja deset let, da nekdo dojame, a ljudje se vseeno, hvalabogu, spreminjamo.

Matej: "Za pesem Večna sem vesel, da smo jo naredili, četudi je nihče nikoli ne bi slišal ali poslušal." FOTO: Arhiv izvajalcev icon-expand

5. VESOLJE POSODIL KOLEGU - od kje ideja za pesem, metafora za kaj je? Anže: Ko daš človeku, prijatelju, res vse. Sebe v celoti. A se kdaj ne izide najbolje. Take izkušnje ima vsak človek, ko včasih preveč zaupa nekomu. Vsak se lahko poistoveti s to tematiko. 6. SLADKAMALA - lepa, ljubezenska, živahna, polna življenja. Je katera "sladka mala" dojela namig? Petar: Gre za protiljubezensko pesem, ko moškega lahko malce zanese in potem poštudira, da se še pravi čas ustavi. Skratka, nevarnosti, ki pretijo moškim pozameznikom. 7. TI SI MORAL - "narobe bi bilo, ti si moral čez to" - se pravi, skoz neke stvari mora človk skozi, da jih lahko dojame, al kako? Petar: Narobe bi bilo, če ne bi videl in čutil, da si naredil neke napake, da ne bi slišal svojih misli in kritikov v svoji glavi. Včasih se tudi sam kdaj zafrknil kakšen žur, ki sem ga zapeljal v napačno smer, da je prenehalo biti fajn in se je vse sfižilo (smeh). 8. DJSDVL - sanjati, zdaj je dovolj, ti si dovolj zame - gre za krik? Petar: Bolj za razsvetljenje. Zdaj je pa dovolj nekih stvari, bil tam, naredil to in to. Zdaj pa je dovolj tega. Sem tip človeka, ki se mora petnajstkrat opeči, da se kaj nauči. A vem, da nisem sam v tem. Monumentalna pesem, zagotovo. Matej: Ponosni smo, da je na tej pesmi "fade out", da se pesem počasi prelije v tišino. To nam je tokrat uspelo prvič, haha.