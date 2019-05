Invazija Nemcev na Ljubljano za koncert Die Ärzte

Lokalne oblasti jih nikoli niso marale, dokler niso zavili bolj v pop punkerske vode in bili tako pop punkerji veliko pred zasedbami kot so Blink 182 ali Green Day, žgali pa so ga ob bok precej trših kolegov kot so bili (in so še vedno) Die Toten Hosen .

Kot pravi zgodba Die Ärzte , ki so jih poimenovali "najboljši bend na svetu", so se osnovali leta 1982 v Berlinu, ko je nemški punk rock sceni kazalo slabo. Zasedba je scena takrat bolj kot z glasbo pretresala z ekscesi na koncertih in pesmimi kot je Eva Braun in podobno, sledil je kaos, hkrati pa so vedno poskrbeli za dober "žur".

"Zdravniki" so drugo polovico 80. let odrinili na turnejo, leta 1987 so razpadli, a se pet let kasneje vrnili zaradi večike želje nemški oboževalcev. Z albumom Die Bestie in Menschengestalt so se vrnili na razprodane domače odre ter povsem zavladali na nemških glasbenih lestvicah. Od popa so prešli v trši zvok, posegli pa tudi na politično podrožje, s skladbo Schrei nach Liebe, s katero so opozorili na problem nemških nacističnih združenj in neonaciste pa poimenovali s pesmijo Arschloch. Njihova biografija priča tudi o tem, da so sredi 90. let prejšnjega stoletja nemške in švicarske odre delili z zasedbo Kiss, v naslednjih letih podali pa osvojili skoraj vse kontinente.

Letos bodo kraljevali festivalih Rock am Ring in Rock im Park v Nemčiji ter Nova Rock v Avstriji. Ker so k nam prišli na eksluzivni koncert, kamor so trumoma pridrli Nemci, najbrž kar z avtobusi, sej bil to eden redkih klubskih koncertov po dolgem času. Die Ärzte se nekateri spomnimo po postrih, člankih in nalepkah iz revije BRAVO v 80. letih, ki je bil, klub nemščini, takrat učbenik za razširjanje glasbenega obzorja, vodnik po lestvicah in pomembna informacija o novih izdajah.