Irena Vrčkovnik: Božič sem od nekdaj praznovala v krogu najdražjih

"Vedno sem pisala samo o ljubezni, nikoli pa se nisem lotila prazničnih tematik. Prav spomnim se, kako sem v enem trenutku začutila, da napišem nekaj prav o božiču, saj je zame najlepši praznik, prav tako pa je božič tisti čas, ko smo ljudje malo bolj omehčani, če lahko tako rečem, pa tudi bolj prijazni drug do drugega, se mi zdi. V tem obdobju smo bolj empatični, želimo si miru za vse ljudi, nekako želimo pregnati slabe misli in upamo na lepši nov začetek. Letos pa se je porodila ideja, da to isto pesem, ki je v originalu balada, priredim, jo preoblečem v hitrejše ritme, se povezala z Martinom Lesjakom in tako je na novo zaživela," pojasnjuje Irena.

Tradiciji pa ostaja zvesta pri obeleževanju praznika. "Božič sem od nekdaj praznovala v krogu svojih najdražjih. Vedno sem prej vse do potankosti pospravila po stanovanju, postavila smrečico, na kateri zame nikoli ni preveč lučk, nato pa pripravila božično večerjo. Zvečer sem bila po navadi že pošteno utrujena, tako, da sem polnočnice žal največkrat prespala. Na božični dan pa se naša družina v celoti zbere ob kosilu, nato sledi simbolično obdarovanje. Ko je bil moj ati še živ, je vedno poskrbel, da se je oblekel v Božička in je bilo obdarovanje za naše najmlajše še posebej doživeto. Sedaj to tradicijo nadaljujemo z nečakom in mojim sinom. Malce se seveda upirata, a na koncu sta zelo prepričljiva in zabavna Božička,"v smehu razkriva Vrčkovnikova.