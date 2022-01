Pretekli teden je bil zelo zanimiv za pisano druščino umetnikov iz Slovenije, med katerima sta tudi priznana operna pevka Irena Yebuah Tiran in raper Murat. Šli so v Afriko in že drugič nastopili na mednarodnem festivalu FIDO v Burkina Fasu in to ravno v času, ko je v državi vladala napeta politična situacija.