Iris Ošlaj: 'Morala sem dati to iz sebe, tu je rezultat'

Pred članico skupine Sopranos je turbulentno obdobje velikih sprememb, ki so obrodile glasbene sadove. Iris Ošlaj je svoja čustva ob ločitvi in dveh otrocih zlila v svojo prvo samostojno pesem Le kaj brez tebe. Pravi, da pogumno stopa v svoje novo ustvarjalno obdobje, vesela je podpore glasbenih kolegov skupine Sopranos in srečna, da ji je pesem prinesla tudi sanjsko sodelovanje z Neisho na klavirju.

Priljubljena pevka in članica skupine Sopranos Iris Ošlaj je stopila v novo ustvarjalno obdobje s svojo najnovejšo pesmijo Le kaj brez tebe, pri kateri se ji je na klavirju pridružila glasbenica Neisha. "Popolnoma je ujela to energijo, vse je točno tako, kot sem si želela, hvala ji," je nad končnim izdelkom navdušena Iris, ki si je želela pri svoji prvi samostojni pesmi sodelovati prav z Neisho. "Enostavno sem vedela, da želim več, kot sem zmožna, in najprej mi je na pamet padla Neisha. Opogumila sem se, jo poklicala in komaj dihala, ko sem ji zavrtela pesem. Potem sem bila zraven, ko je Neisha ustvarjala. Poslušala sem jo in samo uživala," je o samem procesu njunega sodelovanja povedala Iris.

Pesem Le kaj brez tebe nas s čutnim in osebnoizpovednim besedilom opomni, kako pomembno je v življenju imeti oporo prave osebe. "Za mano je več kot pol leta turbulentnega in nadvse produktivnega ustvarjalnega obdobja. Pomirjena sama s sabo, sem v glasbo izlila celo sebe in pri tem podoživela vse, kar se mi je zgodilo v zadnjih letih v zasebnem življenju. Tega res ni bilo malo. Besedilo tako opeva, kako krhko je življenje in da vsak od nas kdaj izkusi tudi izgubo in ostane sam. Zato je še pomembneje, da živimo za ta trenutek in širimo ljubezen med nam drage ljudi, ko le imamo to možnost," je dejala pevka iskreno o težkem obdobju v svojem življenju. Dodala je: "Morala sem dati to iz sebe, tako da to je rezultat: Le kaj brez tebe."

