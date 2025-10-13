Iris Ošlaj: Včasih moraš le dovoliti, da te življenje znova preseneti

Pevka Iris Ošlaj nadaljuje svojo samostojno glasbeno pot z novo avtorsko skladbo Čez vse galaksije. Tokrat se je odločila za sveže, dinamične in sodobne ritme, ki združujejo toplino čustev in energijo sodobnega popa.

Ideja za pesem se je v Iris prebudila že lansko pomlad, dokončno pa je zaživela letos, saj je ujela pravi trenutek navdiha, ko je v njeno življenje vstopila nova ljubezen. Prav ta pristnost in življenjska iskrenost sta postali zaščitni znak njenih samostojnih projektov.