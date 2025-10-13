Iris Ošlaj: Včasih moraš le dovoliti, da te življenje znova preseneti

Pevka Iris Ošlaj nadaljuje svojo samostojno glasbeno pot z novo avtorsko skladbo Čez vse galaksije. Tokrat se je odločila za sveže, dinamične in sodobne ritme, ki združujejo toplino čustev in energijo sodobnega popa.
Ideja za pesem se je v Iris prebudila že lansko pomlad, dokončno pa je zaživela letos, saj je ujela pravi trenutek navdiha, ko je v njeno življenje vstopila nova ljubezen. Prav ta pristnost in življenjska iskrenost sta postali zaščitni znak njenih samostojnih projektov.
"Pesem govori o dolgotrajnih odnosih, ki preživijo marsikaj in se lahko še vedno na novo prerodijo. Včasih moraš le dovoliti, da te življenje ponovno preseneti – takrat nastanejo najlepše zgodbe," pove. Vse, kar je čutila v preteklih mesecih, je želela prenesti v čutno zgodbo, v kateri se lahko najde vsak, ki je kdaj ljubil, izgubil in znova verjel v ljubezen.
Videospot so posneli na hrvaškem otoku Pag, kjer je poletno-jesenska narava ustvarila kuliso za zgodbo o ljubezni. "S popolnoma žensko snemalno ekipo sem se odpravila v drugo galaksijo. Kamero in produkcijo je prevzela Sara Golob, njena sestra Hannah Golob pa je poskrbela, da je bil moj make-up popoln. Skupaj smo preživele prečudovit delovni vikend na Pagu," je še povedala.
