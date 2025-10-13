Svetli način
Iris Ošlaj: Včasih moraš le dovoliti, da te življenje znova preseneti

Ljubljana, 13. 10. 2025 21.04 | Posodobljeno pred 53 minutami

R. M.
3

Iris Ošlaj v novi skladbi stopa Čez vse galaksije. Gre za pesem, ki jo je pevka ustvarjala dlje časa, dokončno pa je zaživela letos, ko je v njeno življenje vstopila nova ljubezen. "Včasih moraš le dovoliti, da te življenje znova preseneti – takrat nastanejo najlepše zgodbe," je dejala.

Pevka Iris Ošlaj nadaljuje svojo samostojno glasbeno pot z novo avtorsko skladbo Čez vse galaksije. Tokrat se je odločila za sveže, dinamične in sodobne ritme, ki združujejo toplino čustev in energijo sodobnega popa.

Ideja za pesem se je v Iris prebudila že lansko pomlad, dokončno pa je zaživela letos, saj je ujela pravi trenutek navdiha, ko je v njeno življenje vstopila nova ljubezen. Prav ta pristnost in življenjska iskrenost sta postali zaščitni znak njenih samostojnih projektov.

"Pesem govori o dolgotrajnih odnosih, ki preživijo marsikaj in se lahko še vedno na novo prerodijo. Včasih moraš le dovoliti, da te življenje ponovno preseneti – takrat nastanejo najlepše zgodbe," pove. Vse, kar je čutila v preteklih mesecih, je želela prenesti v čutno zgodbo, v kateri se lahko najde vsak, ki je kdaj ljubil, izgubil in znova verjel v ljubezen.

Videospot so posneli na hrvaškem otoku Pag, kjer je poletno-jesenska narava ustvarila kuliso za zgodbo o ljubezni. "S popolnoma žensko snemalno ekipo sem se odpravila v drugo galaksijo. Kamero in produkcijo je prevzela Sara Golob, njena sestra Hannah Golob pa je poskrbela, da je bil moj make-up popoln. Skupaj smo preživele prečudovit delovni vikend na Pagu," je še povedala.

KOMENTARJI (3)

Nace Štremljasti
13. 10. 2025 21.58
+1
a lahko nam pomagate lepo prosimo,sedimo za šankom pa ne vemo kdo je to,hvala vnaprej
ODGOVORI
1 0
ssecnik
13. 10. 2025 21.36
+1
Kok košta taka reklama?Mora bit drago,glede na tole kruljenje.
ODGOVORI
1 0
Slash
13. 10. 2025 21.31
+1
W tf ! Kdo je to ?
ODGOVORI
1 0
