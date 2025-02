Iris Ošlaj: Včasih ni enostavno vztrajati in ne vidimo, koliko lepega je okrog nas

Iris Ošlaj je predstavila novo pesem, ki jo je poimenovala Objamem vse. To je skladba, ki jo je namenila najprej sebi, kot motivacijo, ki je vsakomur izmed nas kdaj zmanjka, je povedala pevka, dodala pa je, da jo podarja tudi vsem ostalim. Z njo vzpodbuja, da se vsak odloči za svojo srečo in sledi svojim sanjam.

Iris Ošlaj je v svet pospremila svojo novo pesem, ki nosi naslov Objamem vse. Sama je avtorica skladbe, za produkcijo je poskrbel Aleš Zibelnik, s kitarami pa se je v pesmi pridružil Miha Meglič."Podarjam pa jo seveda tudi prav vsem vam, iz ljubezni in želje, da se odločite za svojo srečo in se pomaknete proti svojim sanjam. Včasih ni enostavno vztrajati in niti ne vidimo, koliko lepega je okrog nas, zato pa ena taka prava pesem morda lahko pomaga," je povedala Iris.

Iris Ošlaj predstavlja novo pesem. FOTO: Sara Golob

V videospotu so se Iris pridružile plesalke, s katerimi so si pred leti delile tekmovalne odre. Za koreografijo je poskrbela Nika Burazer, s katero sta z Iris že sodelovali pri pesmi Le kaj brez tebe. Kamero in video produkcijo pa sta tudi tokrat prevzela Nikola Janušić in David Janušić. Kot model se jim je pridružil še Simon Blažević.

"Prišel je čas, ko spet pripeljem nazaj svojo staro ljubezen. Ples me je od nekdaj spremljal, pridružile pa so se mi punce, s katerimi smo pred leti plesale na tekmovalnih odrih – hip hop, jazz, step, tako da sem zelo vesela, da so se mi pridružile ob tej priložnosti. Spet se je spletla prava energija – sinergija – tako da sem zelo vesela," je o videu povedala pevka, ki o sami pesmi pravi: "Se mi zdi, da sem bila kar nekaj časa v nekem mehurčku, s fokusom na zasebnem življenju, zdaj pa je čas, da dam nekaj energije tudi ven. Mogoče je to tudi motivacija zame, da me spomni na mojo smer, ki je bila vmes izgubljena, ker sem se iskala, zdaj pa sem si rekla, da svobodno ustvarjam in delam tisto, kar začutim. Ta komad je poln pozitivne energije, ki me bo lepo peljala naprej."