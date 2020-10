Iron Maiden drugo leto v Zagrebu, Budimpešti in na Dunaju

Heavy metal prvaki Iron Maiden bodo prihodnje leto nadaljevali s turnejo Legacy Of The Beast, zdaj pa so sporočili, da jih bo v zaključnem sklopu junija 2021 moč v živo videti tudi 7. junija v Zagrebu, nato pa še v Budimpešti in na Dunaju.

icon-expand Iron Maiden konec julija 2018 na koncertu v zagrebški Areni. Tja se vračajo 7. junija 2021. FOTO: Miro Majcen

Zasedba Iron Maiden se je osnovala leta 1975 v Londonu, kar pomeni, da je na sceni že 45 let. Skupaj z Def Leppard velja za utemeljiteljico "novega vala britanskega heavy metala". Do zdaj je izdala šestnajst studijskih albumov, prvega, istoimenskega leta 1980, zadnjega, The Book of Souls, pa leta 2015. Do zdaj so jih prodali krepko čez sto milijonov primerkov, kar nekaj minulih let pa so se morali "otepati" govoric o tem, ali so največja metal zasedba vseh časov oni ali Metallica. Mnenja se seveda razlikujejo, veliko pravovernih metalcev pa je na strani Maidnov.

icon-expand Vokalist Bruce Dickinson je 7. avgusta dopolnil 62 let, a je še vedno v odlični formi. FOTO: Miro Majcen

Zasedbo, ki se je poimenovala po srednjeveški mučilni napravi, je na božič pred 45 leti ustanovil basist Steve Harris, ko je povabil kitarista Davea Murraya, ritemkitarista Tonyja Parsonsa, bobnarja Douga Sampsonain vokalista Paula Di'Anna. Že prvi album jih je ponesel proti vrhu britanskih lestvic, pri drugem pa sta bila z njimi kitaristAdrian Smith, Di'Anna, ki je zabredel v alkohol, pa je zamenjalBruce Dickinson, ki je k njim prišel iz zasedbe Samson.

Leta 1982 so izdali odličen album The Number Of The Beast, z nekaj kultnimi skladbami, poleg naslovne še Hallowed Be Thy Name inRun To The Hills. Sledila sta albuma Piece Of Mind (1983)inPowerslave (1984), nato pa so prvič odšli na 11-mesečno svetovno turnejoLive After Death (1985), na kateri so posneli dvojni koncertni album z njihovimi dotedanjimi uspešnicami.

icon-expand "Šef" zasedbe, basist Steve Harris, jo je ustanovil na božič, leta 1975. FOTO: Miro Majcen

Maidni so postali ena največjih koncertnih zasedb na svetu, leta 1986 so izdali album Somewhere in time, kjer so predstavili klaviature in sintesajzerje, kar je nekoliko spremenilo njihov zvok, leta 1988 pa spet postregli z nekoliko drugačnim albumom Seventh Son Of A Seventh Son, ki je imel zgodovinsko tematiko. Na njem so singli, ki so postali velike uspešnice, in sicerThe Evil That Men Do, The Clairvoyantin Can I Play With Madness.

Po enoletnem premoru so z novim kitaristom Janickom Gersomposneli album No Prayer For The Dying (1990). Prvotna različica odlične pesmi Bring your daughter ... to the slaughter je celo prejela zlato malino za najslabšo pesem leta, album Fear Of The Dark (1992) pa je bil zadnji, preden se je Dickinson odločil za solo izlet. Brucea je zamenjal Blaze Bayley, s katerim so posneli albumaThe X Factor (1995) inVirtual XI (1998), a ga večina oboževalcev zasedbe nikoli ni v resnici sprejela, sploh pa ne kot zamenjavo za neponovljivega Dickinsona, ki je vmes posnel nekaj samostojnih plošč. Leta 1999 sta se vrnila Smith in Dickinson, zasedba pa je nato v novem tisočletju posnela uspešne albumeBrave New World (2000), Dance of Death (2003), A Matter of Life and Death (2006), The Final Frontier (2010)inThe Book of Souls (2015).

Iron Maiden so v Sloveniji koncertirali petkrat, in sicer 19. avgusta 1984 in 12. septembra 1986 v Ljubljani, 21. januarja 1996 v Ljubljani s pevcem Bayleyjem, 9. junija 2000 v Izoli in 2. junija 2007 na stadionu za Bežigradom v Ljubljani. Nazadnje smo jih blizu nas videli konec julija leta 2018 v Trstu in v Zagrebu. Zasedba je zdaj sporočila, da je dodala dodatne koncerte k turneji Legacy Of The Beast v letu 2021. V živo jih bomo zopet lahko poslušali v zagrebški Areni 7. junija in 9. junija v Budimpešti na Madžarskem. Predskupina na obeh koncertih bo Lord Of The Lost. Zadnji sklop turneje bodo sicer pričeli 5. junija v švicarskem Baslu, po Madžarski pa se bodo podali še na Poljsko, v Nemčijo, na Češko, 16. junija bodo koncertirali na stadionu v avstrijskem Wiener Neustadtu, nato pa tudi v Španiji, na Portugalskem, v Italiji, Belgiji, na Švedskem, Nizozemskem in v Franciji. Da se bo turneja leta 2021 tudi v resnici zgodila, pa seveda že zdaj držimo pesti.

