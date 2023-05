Iron Maiden novo turnejo začenjajo v Ljubljani.

Tokratno turnejo so Iron Maiden posvetili 17. studijskemu albumu Senjutsu, ki so ga po šestih letih premora izdali lani in je že ob septembrskem izidu pristal na prvih mestih lestvic v 27 državah. Na koncertu bodo izvedli tudi skladbe s prepoznavnega šestega albuma Somewhere in Time iz leta 1986, ki se je nehote izkazal za konceptualni album na temo prostora in časa. Ploščo s pesmimi, kot so Wasted Years, Stranger in a Strange Land, Deja-Vu in Alexander the Great , so samo v ZDA prodali v več kot milijonski nakladi.

Kot je povedal njihov menedžer Rod Smallwood, so ocenili, da bo združitev z ikoničnim albumom, kot je Somewhere In Time, "ustvarila še eno res posebno turnejo za stare in nove oboževalce". Kot predskupina so napovedani The Raven Age.

Iron Maiden so se uveljavili z mračnimi besedili, k njihovi prepoznavnosti je pripomogla tudi maskota, ki so jo poimenovali Eddie. Skupino je leta 1975 v Londonu ustanovil basist in tekstopisec Steve Harris. Istoimenski prvenec so izdali leta 1980, s tretjim albumom The Number of the Beast pa je pevca Paula Di'Anna zamenjal Bruce Dickinson.