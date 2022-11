Iron Maiden po 16 letih, Simply Red v Pulju, Adams čez slab mesec

Prvič po letu 2007 bo 28. maja 2023 v Sloveniji nastopila legendarna britanska zasedba Iron Maiden, ki si je Slovenijo izbrala za začetek turneje Future Past World Tour. Skupina Simply Red 21. junija 2023 z največjimi uspešnicami prihaja v Pulj, čez slab mesec, 4. decembra, pa nas pride v Stožice pozdravit stari znanec, kanadski rocker Bryan Adams.

Manj kot mesec dni do Stožic z Adamsom Kanadski rocker Bryan Adams je pred dnevi, 5. novembra, obeležil svoj 62. rojstni dan. "Živijo vsem, želel bi se zahvaliti za vaše rojstnodnevne želje, upam, da se kmalu vidimo!" je videosporočilu na družbenih omrežjih zaželel svojim oboževalcem. Kanadski pop rock zvezdnik bo po julijskih koncertih evropske turneje So Happy It Hurts, ki jih je imel v Španiji, s koncerti nadaljeval zadnji teden v novembru. 23. novembra bo namreč razveselil nizozemske oboževalke in njihove moške polovice s koncertom v Amsterdamu, 24. novembra bo koncertiral v belgijskem Antwerpnu, nato pa se seli v Nemčijo, kjer bo nastopil 26., 28. in 29. novembra, ko bo zavzel odre v Mannheimu, Berlinu in Münchnu. V začetku decembra sledi Avstrija, in sicer Innsbruck ter Dunaj, potem pa pride na vrsto Slovenija, ko bo 4. decembra zavzel ljubljansko areno Stožice. Sledili bodo še trije koncerti po Italiji, v Trevisu, Rimu in Firencah, tokratno turnejo pa bo sklenil še z dvema nastopoma v Nemčiji, ter zaključnim, ko bo 13. decembra zavzel Pariz. Adams je dobitnik več grammyjev, v karieri je prodal več kot 65 milijonov plošč, nazadnje je občinstvo v Stožicah prepričal konec novembra leta 2018.

icon-expand Bryan Adams FOTO: Organizator

Iron Maiden za začetek turneje izbrali Slovenijo! Po šestnajstih letih, ko so leta 2007 nastopili na stadionu za Bežigradom, se v Slovenijo vrača ena vodilnih heavy metal zasedb vseh časov Iron Maiden. Prvi v vrsti koncertov na njihovi novi turneji Future Past World Tour bo namreč prav v Stožicah, 28. maja 2023. Zasedba je pred mesecem oznanila ime turneje, sicer pa ima na njej namen predstaviti pesmi s svojega zadnjega albuma Senjutsu ter ikoničnega albuma Somewhere In Time iz leta 1986 in seveda ostalih uspešnic iz vseh obdobij bogate kariere zasedbe, ki traja skoraj pol stoletja. "Po izidu našega zadnjega albuma Senjutsu smo trenutno turnejo Legacy of the Beast Tour nekoliko posodobili, tako da smo nastope pričeli s prvimi tremi pesmimi z nje, z odrsko postavitvijo 'japonske palače.' Ker nima smisla ponavljati tega za turnejo albuma Senjutsu, smo razmišljali o drugih možnostih in smo se odločili, da znova oživimo turnejo Somewhere In Time, saj ta ni bila vključena v različne retrospektivne zgodovinske turneje, ki smo jih imeli v preteklosti. V preteklih letih smo od oboževalcev prejeli veliko prošenj za številne skladbe s tega albuma, zato jih bomo zdaj odigrali in seveda nekaj drugih, za katere vemo, da vam bodo všeč. Prav tako nam bo v posebno zadovoljstvo, da bomo končno lahko odigrali nekaj bolj epskih skladb z albuma Senjutsu, na kar smo dolgo čakali. Leto 2023 bo razburljivo obdobje in res se veselimo, da vas bomo znova srečali v Sloveniji, kjer smo nazadnje igrali leta 2007 na poletni turneji Matter Of The Beast," sporoča basist in ustanovni član zasedbe Steve Harris.

icon-expand IRON MAIDEN (Foto John McMurtrie) FOTO: John McMurtrie

Skupina je 27. oktobra letos v Tampi na Floridi zaključila svojo spektakularno svetovno turnejo Legacy Of The Beast, ki jo je za dve leti prekinila epidemija covida. Turneja se je začela maja 2018 v Talinu v Estoniji, kjer so imeli prvega od 139 nastopov v 33 državah, v okviru epske svetovne turneje pa so igrali pred več kot tremi milijoni oboževalcev. V naši bližini smo jih v okviru omenjene turneje lahko najbližje lahko videli julija 2018 v Trstu in Zagrebu.

icon-expand Iron Maiden v Areni v Zagrebu. FOTO: Miro Majcen

Simply Red v Pulju z največjimi uspešnicami kariere Četudi je zasedba Simply Red že leta 2009 najavila, da bo prenehala z delovanjem, pri nas so nastopili junija 2009, se je rdečelasi Mick Hucknall čez pet let premislil in se vrnil leta 2015 z albumom Big Love, ki mu je sledila še plošča Blue Eyed Soul (2019). Potem ko je skupina v lanskem letu izvedla kar 73 nastopov pred več kot 600 tisoč ljudmi po vsej Evropi, je zdaj najavila turnejo Summer '23, s seznamom datumov evropske poletne turneje za leto 2023. Med junijem in avgustom bodo tako zavzeli dvajset poletnih odrov v kar enajstih evropskih državah.

icon-expand Simply Red leta 2009 v hali Tivoli FOTO: Miro Majcen