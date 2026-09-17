Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Irska drugo leto zapored bojkotira Evrovizijo

Burgas, 17. 09. 2026 21.02 pred 29 minutami 1 min branja 2

Avtor:
K.Z. STA
Na Irskem so pozvali k bojkotu Evrovizije

Irska javna radiotelevizija RTE je sporočila, da Irska ne bo sodelovala na tekmovanju za pesem Evrovizije leta 2027 in da tekmovanja tudi ne bo prenašala. Stališče glede sodelovanja na tekmovanju po njihovih navedbah tako ostaja nespremenjeno, sklicevali so se na nenehno izgubljanje življenj na območju Gaze in tamkajšnjo humanitarno krizo.

Ob tem so na RTE izrazili "globoko zaskrbljenost" zaradi še vedno onemogočenega dostopa mednarodnih novinarjev na to območje. V odzivu na odločitev irske javne radiotelevizije je direktor tekmovanja za pesem Evrovizije Martin Green dejal, da Evropska radiodifuzna zveza (EBU) njihovo odločitev obžaluje, a tudi "v celoti spoštuje". Po njegovih besedah ostajajo cenjen del njihove družine in jih bodo pogrešali. Ob tem je dodal, da bodo še naprej v dialogu z RTE ter upajo, da jih bodo v prihodnosti znova lahko pozdravili na tekmovanju.

Irska drugo leto zapored ne bo sodelovala na Evroviziji.
Irska drugo leto zapored ne bo sodelovala na Evroviziji.
FOTO: Profimedia

Sodelovanje Izraela je letos povzročilo ostre delitve in bojkot več držav. EBU, ki organizira glasbeno tekmovanje, se namreč zahtevam, da Izrael ne bi sodeloval, ni uklonila in je na koncu nastop Izraela dovolila. Posledično so letošnje tekmovanje za pesem Evrovizije na Dunaju bojkotirale Španija, Irska, Nizozemska, Slovenija in Islandija.

Preberi še Evrovizijo bo gostil bolgarski Burgas

71. tekmovanje za pesem Evrovizije, ki bo maja 2027, bo gostilo bolgarsko mesto Burgas. Priljubljeno glasbeno tekmovanje bo tokrat prvič v Bolgariji, kateri je zmago na letošnjem evrovizijskem tekmovanju na Dunaju prinesla pevka Dara s pesmijo Bangaranga.

Preberi še Nizozemska ne bo sodelovala na tekmovanju za pesem Evrovizije

Tam ne bo tudi Nizozemske, saj da, kot so utemeljili svojo odločitev, glasbenega tekmovanja zaradi delitev okoli vojne na območju Gaze "ni več mogoče šteti za nevtralnega".

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
evrovizija irska bojkot palestina

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

PopX predstavljajo singel o dnevu, ki bi ga lahko samo narisal

24ur.com Nizozemska ne bo sodelovala na tekmovanju za pesem Evrovizije
24ur.com Izrael želi sodelovati na Evroviziji 2025, upajo na 'manj drame in več miru'
24ur.com Zmagovalec Evrovizije poziva k izključitvi Izraela s tekmovanja
24ur.com Bojkot Evrovizije napoveduje tudi Nizozemska
24ur.com Uefa ne popušča: možnost bojkota Fifinih tekmovanj še vedno obstaja
24ur.com Zmagovalec Evrovizije: Spori zaradi Izraela so zasenčili pesmi in tekmovanje
24ur.com Organizatorji Evrovizije zavrnili pozive k izključitvi Izraela
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
17. 09. 2026 21.31
Pr nas bo pa bojkot rtvja in bo prenos organiziran na novi24! Pa tud izbiral bodo zgolj med svojimi najbolj zvestimi pristasi!
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
17. 09. 2026 21.08
Bravo ! Bojkot.
Odgovori
-2
2 4
bibaleze
Portal
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Ko jo boste videli, boste takoj vedeli, čigava hči je: 18-letna Ever Anderson osupnila v Benetkah
Ko jo boste videli, boste takoj vedeli, čigava hči je: 18-letna Ever Anderson osupnila v Benetkah
Poseben dan v družini Alenke Kesar: hčerka Neli je postala magistrica
Poseben dan v družini Alenke Kesar: hčerka Neli je postala magistrica
"Sploh ne vem več, kdo sem": Sienna Miller o življenju po treh otrocih
"Sploh ne vem več, kdo sem": Sienna Miller o življenju po treh otrocih
zadovoljna
Portal
Njegov obraz sproža val ugibanj
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
31 let razlike ju ne moti: kdo je lepotica, ki je osvojila srce slavnega pevca?
31 let razlike ju ne moti: kdo je lepotica, ki je osvojila srce slavnega pevca?
Vroče na Otoku ljubezni: nihče ni pričakoval, da bodo morali storiti to
Vroče na Otoku ljubezni: nihče ni pričakoval, da bodo morali storiti to
vizita
Portal
Če želite zdravo srce, jejte to namesto masla: živilo, ki ga pogosto spregledamo
Pozabite na dolge sprehode: ta preprosta vaja lahko po 50. letu naredi več za mišice in ravnotežje
Pozabite na dolge sprehode: ta preprosta vaja lahko po 50. letu naredi več za mišice in ravnotežje
Pameli Anderson so dali še 10 let življenja, ona pa je uspešno kljubovala napovedim
Pameli Anderson so dali še 10 let življenja, ona pa je uspešno kljubovala napovedim
Zakaj kašljamo še tedne po okužbi?
Zakaj kašljamo še tedne po okužbi?
cekin
Portal
Poštar izginil z denarjem za pokojnine, zdaj so ga ujeli na meji
Zlato, banka ali gotovina? Preverite ...
Zlato, banka ali gotovina? Preverite ...
Nemški potrošniki v šoku: soočajo se z novimi rekordnimi cenami goriv
Nemški potrošniki v šoku: soočajo se z novimi rekordnimi cenami goriv
Petrol: Oskrba z gorivi kljub omejitvam Savdske Arabije zaenkrat nemotena
Petrol: Oskrba z gorivi kljub omejitvam Savdske Arabije zaenkrat nemotena
moskisvet
Portal
Uradni podatki Luke Dončića: Kaj se dogaja z njegovo telesno težo?
Zakaj se telefon med polnjenjem ustavi pri 95 odstotkih? Razlog vas bo presenetil
Zakaj se telefon med polnjenjem ustavi pri 95 odstotkih? Razlog vas bo presenetil
Kaj je oblekel Brad Pitt? Njegova nenavadna izbira je pritegnila vse poglede
Kaj je oblekel Brad Pitt? Njegova nenavadna izbira je pritegnila vse poglede
Jugoslovanka, ki je dvakrat osvojila Jamesa Bonda
Jugoslovanka, ki je dvakrat osvojila Jamesa Bonda
dominvrt
Portal
Kdaj zadnjič pokositi trato pred zimo? Vrtnarski strokovnjaki opozarjajo na pravo časovnico
Zakaj granatno jabolko nenadoma poči? Vrtnarji opozarjajo na eno največjih napak
Zakaj granatno jabolko nenadoma poči? Vrtnarji opozarjajo na eno največjih napak
Dimnikarji pozivajo k pravočasni pripravi kurilnih naprav na ogrevalno sezono
Dimnikarji pozivajo k pravočasni pripravi kurilnih naprav na ogrevalno sezono
Pravilna jesenska nega sivke za bujno cvetenje prihodnje leto
Pravilna jesenska nega sivke za bujno cvetenje prihodnje leto
okusno
Portal
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
Ko juha postane glavni obrok: 3 hitre ideje za jesenske dni
Ko juha postane glavni obrok: 3 hitre ideje za jesenske dni
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Kako seksati
Kako seksati
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961