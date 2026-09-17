Irska drugo leto zapored bojkotira Evrovizijo

Ob tem so na RTE izrazili "globoko zaskrbljenost" zaradi še vedno onemogočenega dostopa mednarodnih novinarjev na to območje. V odzivu na odločitev irske javne radiotelevizije je direktor tekmovanja za pesem Evrovizije Martin Green dejal, da Evropska radiodifuzna zveza (EBU) njihovo odločitev obžaluje, a tudi "v celoti spoštuje". Po njegovih besedah ostajajo cenjen del njihove družine in jih bodo pogrešali. Ob tem je dodal, da bodo še naprej v dialogu z RTE ter upajo, da jih bodo v prihodnosti znova lahko pozdravili na tekmovanju.

Irska drugo leto zapored ne bo sodelovala na Evroviziji. FOTO: Profimedia

Sodelovanje Izraela je letos povzročilo ostre delitve in bojkot več držav. EBU, ki organizira glasbeno tekmovanje, se namreč zahtevam, da Izrael ne bi sodeloval, ni uklonila in je na koncu nastop Izraela dovolila. Posledično so letošnje tekmovanje za pesem Evrovizije na Dunaju bojkotirale Španija, Irska, Nizozemska, Slovenija in Islandija.

71. tekmovanje za pesem Evrovizije, ki bo maja 2027, bo gostilo bolgarsko mesto Burgas. Priljubljeno glasbeno tekmovanje bo tokrat prvič v Bolgariji, kateri je zmago na letošnjem evrovizijskem tekmovanju na Dunaju prinesla pevka Dara s pesmijo Bangaranga.