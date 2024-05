Irska predstavnica: Jokala sem, ko sem slišala, da je Izrael prišel v finale

"Vsi sodelujemo, njihovi predstavnici pa niso dovolili, da bi nas spoznala, kaj šele, da bi se pogovarjali z njo in izmenjali mnenja. To je vsekakor pokvarilo razpoloženje," je še dodala 31-letnica, ki se boji, da bi zaradi bojkota Izraela na Evroviziji lahko izgubila določeno število glasov.

Bambie je na novinarski konferenci nosila palestinsko naglavno ruto in irsko zastavo. Na vprašanje, kako se počuti po Izraelkinem preboju v finale, pa je dejala, da je tako ona kot njena ekipa jokala ob novici. "To je popolnoma zasenčilo vse, je v nasprotju z vsem, kar bi morala biti Evrovizija," je povedala.

"Bojim se, da bomo zaradi bojkota izgubili veliko glasov in bo zaradi tega nekdo drug dobil več možnosti za zmago. Toda gledalcev je 200 milijonov in menim, da ne glede na to naš nastop izstopa," je izrazila svoje prepričanje Bambi, ki je marca skupaj z osmimi drugimi letošnjimi tekmovalci pozvala k premirju v Gazi in varni vrnitvi izraelskih talcev.

Pevka je pred dnevi razkrila, da ji je EBU preprečil, da bi med polfinalnim nastopom izrazili svojo podporo Palestini, zato so morali spremeniti poslikavo teles, ki so jih popisali v zgodnjesrednjeveški abecedi, napis pa je v prevodu pomenil "premirje in svoboda".