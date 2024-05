Irska predstavnica na Evroviziji proti zahtevi EBU glede propalestinskega sporočila

Bambie Thug je na novinarski konferenci v švedskem Malmöju povedala, da je bila prisiljena spremeniti svojo poslikavo telesa v srednjeveški keltski pisavi ogam, ki je v luči trenutnih razmer v Gazi in sodelovanju Izraela na letošnjem evrovizijskem izboru pozivala k prekinitvi spopadov in svobodi. "Zame je bilo zelo pomembno, ker sem za pravičnost in mir. Na žalost sem morala na zahtevo EBU to sporočilo spremeniti v 'okronati čarovnico'," je po poročanju nemškim medijev na novinarski konferenci po nastopu povedala glasbenica, ki si je mesto v sobotnem evrovizijskem finalu pripela s skladbo, ki je svojevrstna oda kvir skupnosti, Doomsday Blue.

Neimenovana tiskovna predstavnica Evropske radiodifuzne zveze (EBU) je povedala, da je bil napis na telesu 31-letnice med generalkami v nasprotju s pravili tekmovanja, katerih namen je, da zavarujejo nepolitično naravo dogodka. "Po pogovorih z irsko delegacijo je bil dosežen dogovor, da za nastop v živo spremenijo besedilo," je dodala. Bambie Thug so med nastopom odstranili črni kostum, da bi razkrili obleko v barvah mavrične zastave. Po nastopu je povedala, da sta imela s plesalcem, ki je nastopil skupaj z njo, po uvrstitvi v finale "izventelesno izkušnjo". Irska je na tekmovanju za pesem Evrovizije nazadnje zmagala leta 1996 s skladbo The Voice , ki jo je zapela Eimear Quinn .

EBU je že pred začetkom letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije opozoril, da v Malmö Areni, kjer poteka letošnji evrovizijski izbor, ne bodo dovoljene palestinske zastave in simboli. Kljub temu je imel nekdanji švedski evrovizijski predstavnik Eric Saade , ki je nastopil pred začetkom prvega polfinalnega večera, okoli roke ruto kefijo, ki jo simbolno nosijo ljudje s propalestinskim nazorom. EBU je v odzivu izrazil obžalovanje, da si je glasbenik okoli roke zavezal kefijo in "se odločil ogroziti nepolitično naravo dogodka".

Prvi evrovizijski polfinalni izbor sta vodili švedska komičarka Petra Mede in švedsko-ameriška igralka Malin Akerman. V prvem polfinalnem izboru je nastopila tudi slovenska predstavnica Raiven in se s skladbo Veronika uvrstila v sobotni finale. Poleg nje in irske predstavnice je to uspelo še predstavnikom Srbije, Portugalske, Hrvaške, Ukrajine, Litve, Finske, Cipra in Luksemburga.