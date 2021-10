Legendarni glasbenik in aktivist Bob Geldof dopolnil 70 let

Priznani glasbenik, ki je v 70. letih prejšnjega stoletja zaslovel kot pevec irske zasedbe The Boomtown Rats, kasneje pa se je podal na uspešno samostojno pot, praznuje 70 let. Znan je tudi po svojem aktivizmu, dobrodelnih projektih in neposrednih kritičnih izjavah.

Bob Geldof je zaslovel s skupino The Boomtown Rats, ki je bila del punk rock scene, na kateri so bili v ospredju Sex Pistols, The Clash, The Jam in The Stranglers. Bili so na turnejah z Ramones in Talking Heads ter postali eden najbolj izpostavljenih bendov v drugi polovici 70. let in v 80. letih.

icon-expand Bob Geldof FOTO: Profimedia

Na vrhu glasbenih lestvic so bile številne uspešnice z njihovih plošč, kot so Lookin' After No 1, She's So Modern, Someone's Looking At You in Rat Trap. Ena najbolj znanih skladb pa je pesem I Don't Like Mondays, s katero je neizbrisno zaznamoval vse ponedeljke tega sveta in ki je bila njegov odziv na srednješolski masaker v San Diegu. Po odhodu iz skupine se je odločil za samostojno pot in jo tlakoval z uspešnicama This Is the World Calling in The Great Song of Indifference.

icon-expand Geldof je leta 2017 nastopil tudi na Lentu. FOTO: Miro Majcen

Leta 1984 je takrat najbolj znane britanske glasbenike združil v dobrodelni superskupini Band Aid, da bi s pesmijo Do They Know it's Christmas?, ki jo je napisal s kolegom Midgeem Urom, pomagali zbirati denar za pomoč lačnim v Etiopiji. Skladba je dosegla izjemno priljubljenost. Več kot desetletje je bila najbolj prodajan singel v Veliki Britaniji, po vsem svetu pa so prodali več kot 3,5 milijona izvodov. V dobrodelne namene so jo pozneje posneli še trikrat, leta 1989 in 2004 za boj proti lakoti ter leta 2014 za zbiranje sredstev proti eboli.

Leta 2005 je odmeval tudi njegov projekt, koncert Live 8, izveden v osmih najvplivnejših državah in v Južnoafriški republiki. Na njih so nastopila zveneča imena iz sveta rock in pop glasbe, da bi voditelje skupine G8, ki so se v tistem času srečali na Škotskem, prepričali v odpis dolgov revnejšim državam in povečanju razvojne pomoči Afriki.

icon-expand Legendarni glasbenik se je rodil 5. oktobra 1951 na Irskem. FOTO: Profimedia

Dolga leta je bil prvi glasbenik na spisku za Nobelovo nagrado za mir, leta 1986 mu je angleška kraljica podelila viteški naziv in odtlej se ga drži vzdevek sir Bob. Zaradi dobrodelnega dela in ozaveščanja o revščini je prejel številne častne doktorate, nagrade in priznanja, leta 2005 pa tudi nagrado brit za življenjsko delo. Svoja prizadevanja nadaljuje z delom v neprofitnih organizacijah One Campaign, skupaj s pevcem Bonom, in Africa Progress Panel, ki jo je ustanovil Kofi Annan. Lani so mu v Zagrebu pred koncertom skupine Boomtown Rats, ki se je znova združila leta 2013, podelili hrvaško glasbeno nagrado porin za posebne dosežke v glasbi.