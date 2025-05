Isaac Palma s skladbo Ni kot Argentina o srečanju dveh svetov

Pevec nikoli ne pozabi na svojo materno državo. "Ja, te barve so vedno zraven mene, vedno z mano kot Argentina," je povedal nekdanji tekmovalec oddaje Slovenija ima talent, oblečen v modro-belo srajco.

A čez leta mu je izjemno k srcu prirasla tudi Slovenija in način življenja, ki ga tukaj živi. "Ljubezen do vsega domačega. Da imaš svojo zelenjavo in ostale pridelke doma, kulinarika, to je čisto drugače kot tam," je povedal in dodal: "Slovenci se zelo držijo tradicije in to spoštujem. Dandanes je vse moderno in sploh ne vemo, kam svet gre. Videti je kot da vsi želimo biti enaki. Lepo je ,če si unikaten kot Slovenija, to mi je všeč, originalnost."