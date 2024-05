Isaac Palma se vrača z novo balado Dva tedna

"Pesem Dva tedna je vrhunski komad, ki gre naravnost do srca," sporoča Isaac Palma, ki je pripotoval iz Argentine, navdušil na odru šova Slovenija ima talent ter si v naši deželi ustvaril družino in življenje."Vedno, ko igram romantične prizore, smo zelo profesionalni," še pravi glasbenik in poudarja, da je vse vnaprej načrtovano ter da se ob takih prizorih tudi veliko smeji. "Pri vsaki pesmi se trudim ohraniti svoje korenine in latino dušo."

Glasbo je napisal skladatelj Roman Sarjaš, besedilo je prispevala Tadeja Hlebš Salobir, vse skupaj pa so s priznanimi glasbeniki posneli v studiu Art Music Records. Sarjaš je poleg standardne zasedbe glasbenikov dodal skladbi godalni aranžma. "Besedilo govori o občutkih izgube in osamljenosti, ki ju doživlja posameznik, ko se spopada s koncem ljubezenske zveze. Hotel sem peti o občutkih ranljivosti in bolečine, ki jih doživljamo ob izgubi ljubezni," je še povedal Isaac.

Videospot za skladbo Dva tedna je režiral Rok Breznik, ki je poskrbel za vizualno podobo zgodbe. V glavni vlogi nastopa Hana Brvar, ki je s pevcem ponazorila ljubezensko afero, ki je trajala kratko, a zarezala globoko. Snemanje je potekalo v slikovitem okolju Narodne galerije v Ljubljani, kar je pesmi dodalo posebno umetniško vrednost. Je namreč okolje, kjer sta se protagonista spoznala, nato pa se tudi iskala in na koncu tudi našla.

V videospotu sta nastopile tudi violinistka Ekaterina Lepoša in čelistka Laura Sečkar, ki sta violine in čelo za skladbo tudi dejansko posnele.