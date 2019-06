Isaac Palma z začetkom poletja vstopa na hrvaški trg

ArgentinecIsaac Palma, ki smo ga pred leti prvič spoznali v šovu Slovenija ima talent, se je v tem času zelo dobro naučil slovensko. A, kot pravi nasmejani glasbenik, očitno ni počitka. Pred kratkim je posnel pesem s hrvaško skupino Vigor. S hrvaščino sicer nima težav, saj ima ob sebi vedno prvo pomoč, pa naj bosta to brata Piletič iz dueta BQL, Nika Zorjan ali pa njegov mentor Raay: "Očitno ni počitka. In vesel sem, da je tako. Končno sem se naučil, da kar tekoče razumem in brez problema komuniciram v slovenščini, no, pa so tu že novi izzivi. Sicer za snemanje pesmi nisem potreboval znati hrvaščine, ampak sem svoj del posnel v španščini, hrvaščine pa zaenkrat ne razumem še preveč, ampak verjamem, da se bo tudi to spremenilo. (smeh)"