Isaacu Palmi in Manci Špik diši ljubezen

Dve leti je minilo, odkar je na radijske postaje prišla pesem Oba, pri kateri sta moči združila Manca Špik in Isaac Palma. Postala je uspešnica in na Youtubu ima že preko 5 milijonov ogledov. Zdaj sta se spet srečala v studiu in nastala je pesem Po tebi mi diši ljubezen.