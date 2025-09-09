Iskanje končano tragično: ob Ptujskem jezeru našli mrtvega glasbenika

Po večmesečnem iskanju so na območju Ptujskega jezera našli mrtvega 31-letnega hrvaškega glasbenika Marka Blažeka . Nekdanji član ljutomerske hardcore skupine Odpisani je izginil v začetku julija, nazadnje pa je bil opažen 4. julija. Kasneje so za njim izgubili vse sledi, kar je močno otežilo iskanje, poroča Emeđimurje .

Družina pokojnega, ki je zadnjih nekaj let živel in delal v Sloveniji, ter njegovi prijatelji in glasbeni kolegi so več mesecev javnost prosili za pomoč pri iskanju bližnjega. Čeprav Blažeka ni bil več aktiven član skupine Odpisani, so bili prav oni prvi, ki so delili novico o njegovem izginotju in prosili javnost za pomoč.

Na žalost, njihove želje o srečnem prihodu ljubljenega niso bile uslišane, njegovo truplo je bilo odkrito v bližini Ptujskega jezera. Po prvih podatkih njegova smrt ni bila povezana s kaznivim dejanjem, temveč s tragičnim dogodkom.

Smrt Marka Blažeka je močno prizadela njegove prijatelje, člane nekdanje skupine in širšo glasbeno skupnost, ki ga opisuje kot nadarjenega glasbenika in veselega človeka.

"Srce nam para novica, da Marka ni več med nami ... Kar smo se najbolj bali, odkar smo slišali, da je izginil, a smo upali, da se ne bo zgodilo, se je žal zgodilo. Zdi se, da nihče ni vedel za prave bitke, ki jih je bojeval v sebi. Vsaj za vedno bo živel skozi pesmi, ki smo jih ustvarili skupaj! Pozivamo vse, ki se borijo in težko spregovorijo o svojih notranjih bitkah, naj naredijo prvi korak in se odprejo vsem, ki so jim blizu, in se pogovorijo! Počivaj v miru, prijatelj," so na družbeno omrežje zapisali člani skupine Odpisani.