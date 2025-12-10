Islandija kot peta država napovedala bojkot Evrovizije

Poljska javna televizija TVP pa je po poročanju poljske tiskovne agencije PAP potrdila, da se bo udeležila Evrovizije na Dunaju.
V minulih mesecih je več držav napovedalo bojkot tekmovanja, če bo Evropska radiodifuzna zveza (EBU) dovolila sodelovanje Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije, kljub temu da se država sooča z očitki, da je na območju Gaze izvajala genocid. Nemčija pa je po drugi strani zagrozila, da se tekmovanja ne bo udeležila, če Izrael ne bo smel sodelovati.
Prejšnji četrtek je bilo pričakovati, da bodo članice EBU glasovale o sodelovanju Izraela, a do tega glasovanja na koncu sploh ni prišlo. Članice so zgolj potrdile predlog nove ureditve tekmovanja, ki naj bi zaščitil integriteto Evrovizije.
Odločitev Slovenije so podprli tudi nekdanji evrovizijski predstavniki. "Jaz zelo podpiram odločitev RTV-ja, da Slovenija ne bo del Evrovizije in se mi zdi, da če je država, ki aktivno izvaja genocid v tem trenutku lahko del tega dogodka, mi nimamo mesta tam," nam je povedal Bojan Cvjetićanin, pevec skupine Joker Out. "Zelo velika škoda za slovensko pop glasbeno sceno in izvajalce, da nimamo tega edinega odra, kjer smo se lahko zares predstavili svojo glasbo," pa je dodala pevka Raiven.
"Mislim, da se Evroviziji ne piše prav dobro. Bo preživela, zmeraj je, packa na ugledu bo ostala. In zdaj nam je mnogo bolj jasno, za kakšen projekt pravzaprav sploh gre," pa je vse skupaj za naš portal komentiral novinar in velik poznavalec glasbenega tekmovanja Denis Bende Živčec. "Trenutni razkol med sodelujočimi državami bo zagotovo pustil veliko rano in zamero, predvsem zato, ker se zdi, da se prireditev promovira kot 'zgolj glasbena' samo takrat, ko ji to ustreza."
