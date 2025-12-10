Svetli način
Glasba

Islandija kot peta država napovedala bojkot Evrovizije

Reykjavik, 10. 12. 2025 19.52 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , E.M.
Komentarji
21

Islandska javna televizija RUV je napovedala, da prihodnje leto na Dunaju ne bo sodelovala na tekmovanju za pesem Evrovizije, ker bo na njem smel sodelovati Izrael. Bojkot Evrovizije so že prejšnji teden napovedale Slovenija, Španija, Nizozemska in Irska.

Poljska javna televizija TVP pa je po poročanju poljske tiskovne agencije PAP potrdila, da se bo udeležila Evrovizije na Dunaju.

Islandijo sta letos predstavljala dvojčka VÆB.
Islandijo sta letos predstavljala dvojčka VÆB. FOTO: Profimedia

V minulih mesecih je več držav napovedalo bojkot tekmovanja, če bo Evropska radiodifuzna zveza (EBU) dovolila sodelovanje Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije, kljub temu da se država sooča z očitki, da je na območju Gaze izvajala genocid. Nemčija pa je po drugi strani zagrozila, da se tekmovanja ne bo udeležila, če Izrael ne bo smel sodelovati.

Prejšnji četrtek je bilo pričakovati, da bodo članice EBU glasovale o sodelovanju Izraela, a do tega glasovanja na koncu sploh ni prišlo. Članice so zgolj potrdile predlog nove ureditve tekmovanja, ki naj bi zaščitil integriteto Evrovizije.

Preberi še Nekdanji slovenski predstavniki na Evroviziji odstop Slovenije podpirajo

Odločitev Slovenije so podprli tudi nekdanji evrovizijski predstavniki. "Jaz zelo podpiram odločitev RTV-ja, da Slovenija ne bo del Evrovizije in se mi zdi, da če je država, ki aktivno izvaja genocid v tem trenutku lahko del tega dogodka, mi nimamo mesta tam," nam je povedal Bojan Cvjetićanin, pevec skupine Joker Out. "Zelo velika škoda za slovensko pop glasbeno sceno in izvajalce, da nimamo tega edinega odra, kjer smo se lahko zares predstavili svojo glasbo," pa je dodala pevka Raiven.

Preberi še 'Mislim, da se Evroviziji ne piše prav dobro'

"Mislim, da se Evroviziji ne piše prav dobro. Bo preživela, zmeraj je, packa na ugledu bo ostala. In zdaj nam je mnogo bolj jasno, za kakšen projekt pravzaprav sploh gre," pa je vse skupaj za naš portal komentiral novinar in velik poznavalec glasbenega tekmovanja Denis Bende Živčec. "Trenutni razkol med sodelujočimi državami bo zagotovo pustil veliko rano in zamero, predvsem zato, ker se zdi, da se prireditev promovira kot 'zgolj glasbena' samo takrat, ko ji to ustreza."

evrovizija islandija bojkot
SORODNI ČLANKI

KOMENTARJI (21)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bad Minton
10. 12. 2025 21.00
Drugo leto bomo še bolj množično glasovali za Izrael.
ODGOVORI
0 0
rahlo_nepristranski
10. 12. 2025 20.54
+3
Super prav veselim se letošnje evrovizije brez levičarjev, bo vsaj spet normalna glasba brez kakšnih levičarskih in lgbt scen in bo v ospredju samo glasba
ODGOVORI
3 0
Ice_Cat
10. 12. 2025 20.41
-1
Vauuuu...celih pet👍🤘👏👏👏
ODGOVORI
2 3
Slovenska pomlad
10. 12. 2025 20.38
-3
Sam pa sem tako ponosen,da SDS podpira genocid v Gazi.
ODGOVORI
2 5
Blue Dream
10. 12. 2025 20.40
+2
Pa nemci se tudi genocidno obnašajo spet. nič se niso spremenili izgleda
ODGOVORI
3 1
Prototip
10. 12. 2025 20.37
+5
Zdaj pa Gazi naredite evrosong,,če upate in jih imate tako radi,,
ODGOVORI
6 1
natas999
10. 12. 2025 20.36
+2
koga briga ,razen maljevca in druščino
ODGOVORI
4 2
oježeš
10. 12. 2025 20.35
-1
Nasprotje kot v vsakdanjem življenju. Eni proti, drugi za. Trenutno izstopa Nemčija.
ODGOVORI
0 1
lokson
10. 12. 2025 20.33
-1
Ste ponosni biciklisti?
ODGOVORI
2 3
Free Palestine
10. 12. 2025 20.31
+3
Bravo Islandija!!!!
ODGOVORI
8 5
Noleani
10. 12. 2025 20.31
+2
Meni so zanimivi vsi ti ljudje imajo tezave z Izrelom, ki mu genocid ni dokazan, če sploh kdaj bo. Postopek se sploh še ni začel. Nimajo pa težav s Srbijo, dokazan genicid, Azejbaržanom, Turcijo obema dokazan genocid nad Armenci in še lahko nastevam. Ce pa bi pogledali katere vse drzave so v preteklosti ze veckrat preganjale jude sta to Španija in Nizozemska. Zgodovinsko dejstvo. Kot tudi to kar gotovo niste vedeli, Nizozemska je bila dolgo pod Spansko upravo. Med drzavami, ki bodo sodelovale pa so mnoge, premnoge v preteklosti dokazano zagrešile genocid pa to nikogar ne moti. Zakaj torej vse te drzave moti ravno Izrael?
ODGOVORI
6 4
Prototip
10. 12. 2025 20.36
+1
V bistvu jih ne moti Izrael,,ampak imajo tako radi mu slimane,,,,vidiš,da je evropa preplavljena z njimi,,,,
ODGOVORI
4 3
oježeš
10. 12. 2025 20.37
+1
Ne vpletaj zgodovine, ampak novejše dogajanje.
ODGOVORI
3 2
Neat
10. 12. 2025 20.54
Gre za trenutno dogajanje, Rusijo so recimo brez problena upravičeno izključili. Srbija/ZR Jugoslavija je imela leta na mnogih področjih prepoved zaradi agresije. In če že rineš v zgodovino: za časa Kajna in Abela je bila polovica Judov, kaj Judov, polovica človeštva - morilcev.
ODGOVORI
0 0
mackon08
10. 12. 2025 20.28
+12
To komedijo bi itak morali ukiniti.
ODGOVORI
12 0
jank
10. 12. 2025 20.24
+6
Bravo, Islandija. Še ena TV, ki je načelna, ker ne priznava, da obstajata dva zločina, eden, ki je sprejemljiv in drugi, ki je nesprejemljiv.
ODGOVORI
11 5
vvvilice
10. 12. 2025 20.17
+14
No, iskreno, tudi brez Izraela je to ena poden prireditev.
ODGOVORI
17 3
bea1
10. 12. 2025 20.12
+8
Ma bravo!!
ODGOVORI
12 4
3320.
10. 12. 2025 20.12
+9
Islandija poklon
ODGOVORI
15 6
Ricola Swiss
10. 12. 2025 20.08
-4
Sedaj mora izbrati Palestina, svojega predstavnika.
ODGOVORI
4 8
gongash
10. 12. 2025 20.04
+9
Bravo islandija. Naj klovni tekmujejo sami.
ODGOVORI
16 7
