Italijani po glasovih gledalcev veliki zmagovalci letošnje Evrovizije

V Rotterdamu se je odvilo 65. tekmovanje za pesem Evrovizije, na katerem so slavili predstavniki Italije s pesmijo Zitti E Buoni. Zasedba Måneskin je po glasovih žirije zasedala četrto mesto in se po telefonskem glasovanju povzpela pred Švico in Francijo, Malta pa je po dobrem začetku na koncu pristala na sedmem mestu.

Vzdušje v rotterdamskiAhoy Arenije kot prva dvignila ciprska predstavnica, ki je s svojim ''vražjim'' nastopom dodobra ogrela oboževalce evrovizijskih pesmi. Kasneje pa so se zvrstili nastopi ostalih držav, ki so se v finale uvrstile po uspešnih predstavitvah na dveh polfinalnih večerih. Nocojšnji oder so zavzeli še predstavniki Norveške, Izraela, Rusije, Azerbajdžana, Malte, Litve, Švedske, Belgije, Ukrajine, Albanije, Srbije, Bolgarije, Moldavije, Portugalske, Islandije, San Marina, Švice, Grčije, Finske. Tem so se pridružili še izvajalci izFrancije, Nemčije, Italije, Španije in Velike Britanije(t. i. velikih pet) ter Nizozemske kot zadnje zmagovalke.

icon-expand Måneskin so že pred finalom veljali za ene od favoritov letošnjega Evrosonga. FOTO: Profimedia

Po zaključku vseh nastopov je 39 držav sporočilo glasove strokovnih žirij, na prvih petih mestih so se tako zvrstile Švica (Gjon's Tears- Tout l'Univers), Francija (Barbra Pravi - Voilà), Malta (Destiny - Je Me Casse), Italija (Måneskin -Zitti E Buoni) in Islandija (Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ - 10 Years). Zadnje mesto je v tem segmentu glasovanja zasedla Velika Britanija, ki ji ni uspelo zbrati nobene točke (tako je ostalo tudi do konca).

icon-expand Končna razdelitev točk. FOTO: 24ur.com

Nato so prišteli še glasove gledalcev, ki so svojo odločitev podali s pomočjo telefonskega glasovanja. Vrstni red na vrhu se je dodobra premešal. Na koncu je slavil italijanski predstavnik, ki je zbral 524 točk, sledila je Francozinja s 499 točkami, tretje mesto pa je zasedel predstavnik Švice, katerega točke so se ustavile na številki 432.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Evrovizijsko dogajanje na nizozemskem je vse dni pred finalom potekalo pod strogimi varnostnimi ukrepi, ti pa so veljali za ustvarjalce programa, obiskovalce in tudi nastopajoče. Med finalnim dogajanjem je bil v dvorani prepovedan tudi alkohol, vse z namenom ohranjanja potrebne medsebojne razdalje obiskovalcev. Zaradi lanske odpovedi prireditve je letošnji finale simbolično podal nekaj upanja za ostale večje glasbene dogodke, ki jih želijo organizatorji kljub epidemiji speljati v prihodnje. Naši predstavnici Ani Soklič se s pesmijo Amen po nastopu v prvem polfinalu, kjer se je predstavilo 16 skladb, ni uspelo uvrstiti v finale.

icon-expand Ana Soklič med nastopom v prvem polfinalu. FOTO: Profimedia