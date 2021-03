Italijanski festival Sanremo letos brez gledalcev

V italijanski rivieri, kjer festival poteka, so pravila stroga tako za nastopajoče kot tudi za goste: objem je strogo prepovedan, rože in nagrade bodo jemali iz vozila in jih ne bo več dajal moderator, mikrofone in druge odrske predmete pa bo treba nenehno razkuževati. Vsi zaposleni, razen moderatorjev in umetnikov na odru, bodo morali nositi obrazne maske. Sprejeli bodo največ 70 novinarjev in 20 fotografov.