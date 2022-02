Italijansko občinstvo znova budno spremlja sanremski festival

V prvih dveh večerih si je sanremski festival na italijanski javni televiziji Rai ogledalo 10,9 oz. 11,3 milijona gledalcev, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. To pomeni, da je nastope glasbenikov spremljala več kot polovica televizijskega občinstva na Apeninskem polotoku. Letošnji festival, ki bo trajal do 5. februarja, predvideva enotno kategorijo velikih glasbenikov (big), ki jo sestavlja 22 že uveljavljenih umetnikov in prvi trije uvrščeni na lanskem izboru mladih talentov Sanremo Giovani.