Italijansko popularno glasbo bi lahko uvažali tudi brez južnih posrednikov

Gedore odpirajo funky prostore.

1. GEDORE – Glej

Glej, ta mi je všeč, zelo všeč. Simpatična, ampak res. Nova uspešnica obalnega benda Gedore od nastavkov, ki sta nam jih zapustila pariška preroditelja disca Daft Punk, ni oddaljena veliko svetlobnih let – dejansko se menimo o tozemeljskih centimetrih, pa je Glej nič drugega kot nova domača sončna pop ljubkost. Gedore so sicer zelo izkušena primorska postava, ki ni predana edino funky ali plesnim vzgibom. Zato tu še toliko raje omenim njihov song Da pozabiva (2018), ki je temu Glej podobno spočet na dobrosrčnih 110 ali 120 udarcih na minuto – to pa je tam, kjer funk ali disco-pop prehaja v house-pop vibo. In ko poslušamo glasbo, temelječo na ritmu, ki posnema rahlo spodbujen srčni utrip, se človek počuti precej boljše, najboljše, pravi medicina. Ok. Kako ocenjujete svoje počutje ob spremljanju začetka dotičnega spota, naj ostane manj pomemben detajl. Če ga boste pospremili do konca – in verjamem, da ga boste z zanimanjem – bo vaše razpoloženje zagotovo zanihalo v pozitivo. Preverjeno. Če ne, pa vam želim vsaj, da bi si ime Gedore zapomnili po nečem, kar ni dirigentski kos jekla v rokah lokalnega vulkanizerja. A bistvo ostaja: Glej direkt’ v power-play! Kej pa druhega. Ocena: 5 2. ELODIE – Guaranà

Italijansko sladkan in angleško pospešen raggaeton. Vsekakor dopadljivoGuaranàrazumem kotElodiin nov nujen odmik od sanremskih balad, ki so jo proslavile. Superlepotica iz Rima si s sproščenim in suverenim vokalnim nastopom z lahkoto podredi privlačno dub-stepovsko ritmiko. Spremljajoče karibsko cingljanje, natančneje zvončkljanje jeklenih bobnov, pa še dodatno prispeva k občutku počitniške zasanjanosti, čeprav je pričujoči napev izrazitejšega, hitrejšega tempa. Ko bi le povprečen slovenski glasbeni okus vsaj nekajkrat na sezono zašel še na italijanski pop vrt in ne samo na hrvaškega. Naj ena največjih uspešnic tega poletja pri naših zahodnih sosedih postane vzorčna. Z veščo manekenko posneti videospot, pa najsi bo to v trojni karanteni, pa je tako ali tako veselje. Ocena: 4 3. NAS – Ultra Black

Posebej ponavljati, da Nas brez posebnih naporov še naprej ostaja v maloštevilni elitni raperski kasti, je odveč. Za potrditev tega védenja sploh ni nujno, da se spomnimo njegovega epskega prvega albuma Illmatic (1994). Nas vsake toliko preprosto pride, preveri, pove – in zmaga. Tudi v času, ko doživljamo novo nesrečno vrelišče rasističnih travm, ki bi morale biti pozabljene in izbrisane že davno, davno tega, ni nič drugače. Ultra Black je narativno povsem zadostno filozofski, tehnično pa perfektno izveden komad. Všeč mi je hard-bopovski naklon ritmičnega sklopa, ki ga je za Nasa pripravil konstantno odličen producent Hit-Boy. Mimogrede, Nasov čisto novi album King’s Disease je še kako vreden posluha, čeravno newyorško rapersko legendo na njem nekajkrat, priznam, odvečno zanese v samopoveličevanje s tem pretiranim králjevim nazorskim akcentom:"Jaz sem kralj." Hm? Pa saj je res. Ocena: 4 4. MACHINE GUN KELLY ft. BLACKBEAR – My Ex’s Best Friend

