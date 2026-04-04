Itch: Vsak ima pravico do vsega, dokler ne prestopi meje drugega

V svet pošiljate drugi album, ki ste ga poimenovali Rosso speranza. Kaj pomeni naslov in zakaj je v italijanščini?

'Rosso (rdeča)' ponazarja ogenj in strast, pa naj bo to do glasbe, ljubezni, športa ... to vsak ve zase. Menimo pa, da je to glavno gonilo v življenju, brez katerega ni nič, še s postelje težko vstanemo brez. 'Speranza (upanje)' je pa pač posledica tega. Brez volje in zagona ni upanja niti za jutri, razen če pasivno polziš iz dneva v dan. Navdih pa je bil italijanski rek 'rosso di sera bel tempo si spera (rdeče nebo zvečer, naj bi prineslo lepo vreme)', na podlagi katerega smo naredili komad v italijanščini, ki pa ni prišel v finale za ta album.

Čeprav naslov namiguje na italijanščino, pa so vsa besedila v angleščini. Zakaj vztrajate pri angleščini?

Kot vedno ponavljamo, ker nam angleščina za ta stil glasbe najbolj sede, saj smo ob tem rasli in skozi glasbo ter poezijo spoznavali ta tuji jezik in kulturo, tako ob Doorsih, Stonesih in kasneje Nirvani, Stone Temple Pilots ... Seveda pa ne skrivamo apetita za preboj na širši trg, sploh v času globalnih platform, ki to bolj kot kadarkoli omogočajo in katerih, med mnogimi negativnimi, je pozitivna lastnost vsaj ta.

Na plošči je 11 avtorskih pesmi. Koliko časa je album nastajal, kdo vse je pri njegovem nastanku sodeloval in kaj je nekakšna rdeča nit?

Album je nastajal približno dve leti po podobnem konceptu kot prejšnji, torej, Marko je na mizo dal nekje 15 (nekaterih precej bizarnih) komadov, ki smo jih potem skupaj prečesali, prediskutirali in skušali dati vsak svoj del. Razlika s prejšnjim je ta, da nas je tokrat sodelovalo vseh pet, to pa seveda pomeni več prilagajanja, kreganja, usklajevanja ...

To je vaš drugi album. Kaj ste počeli drugače kot prvič in kaj se vam je zdelo smotrno ohraniti, ker je funkcioniralo že takrat?

Kot zgoraj povedano, smo jih pa glede na raznolikost zvrsti morali dati v eno skupno 'špuro', jih obesiti na skupno nit, ki bi zvenela oziroma zveni kot itch.

Hkrati z albumom ste predstavili še tretji singel z naslovom Around and Around, za katerega pravite, da je paradni konj plošče. Zakaj ste izpostavili prav ta komad?

Itch se v glavnem ne ukvarjamo z družbenopolitičnimi temami, ki bi izgubljale moč s spremembami političnih komedij, skušamo biti izven trendov tako z besedili kot z glasbo. Iščemo zvoke, ideje, ki so univerzalne in večne kot recimo ljubezen, čeprav banalna, je pa vendar, vsaj ideološko, vodilo vsega. Ta pesem poveličuje 'ljubezen'.

Skozi celoten album se prepletajo indie, pop in rock, ki dajejo nekakšen občutek lahkotnosti. Kako bi sicer sami opisali zvok drugega albuma? Bi se strinjali z opisom?

Res je, stremimo k lahkotnosti, nimamo radi konfliktov, prav to povzema tudi verz iz ene od pesmi, ki se ravna po načelu 'živi in pusti živeti'. Smo iz ere, ko hipiji še niso postali ekonomisti. Je pa zvok malo drznejši kot na prvi plati, ker se pač radi igramo in raziskujemo, seveda se pa s časom tudi spreminjamo.

Kaj sicer vam daje občutek strasti (rosso) in upanja (speranza), ki ju z albumom predajate poslušalcem?