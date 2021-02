Ivan Rapić Inno objavil skladbo z Oliverjem Dragojevićem iz leta 2012

Za Rapića, kot pravi, je bilo to največje priznanje na svetu: "Glede skladbe pravzaprav ne vem, kje bi sploh začel. Nastala je davnega leta 2012 in meni ta skladba pomeni vse, saj sem bil takrat še na začetku kariere in mi ni bilo lahko. Veliki, največji Oliver je pristal na ponudbo, da skupaj posnameva mojo skladbo. Za mene je bil to dosežek večji od Porina (največja glasbena nagrada Hrvaške). Največje priznanje na svetu. Vedel sem, da moje delo in trud nista bila zaman."

Skladba Ti si sve , ki se je od leta 2012 skrivala v predalu, je nedavno izšla na Hrvaškem in dobila tudi videospot, ustvarjen pod režisersko palico mladega in talentiranega Andrije Jurčevića . Leta 2012 je namreč Oliver Dragojević v sodelovanju z Ivanom Rapićem Innom posnel skladbo Ti si sve. Govorimo o skladbi, ki jo je napisal mladi Ivan, na njegovo veliko presenečenje pa je veliki Oliver pristal na sodelovanje in se takrat odločil posneti skladbo.

"Skladba je bila končana in mislil sem, da je to to, da naprej ne gre. To je bila napaka, saj si je prav ta skladba zaslužila, da dam vse od sebe. Brez založbe v tistem trenutku je skladba ostala v mraku in ni zaživela niti ni imela priložnosti zaživeti na radijskih postajah, za kar mi je neskončno žal, saj si prav ta skladba zasluži biti slišana. Zahvaljujem se Dallas Records, kjer so prepoznali moje delo in mi dali priložnost, da svoje skladbe pokažem javnosti," je še povedal Inno.

Avtor besedila, glasbe in aranžmaja je Ivan Rapić Inno, skladbo pa je produciral Damir Marušićv studiu Deva. Edinstvene kadre spremljevalnega videospota je ujel režiser Andrija Jurčević, ki je že prej sodeloval z Innom. Poleg kadrov sončnega Splita so v videospotu prikazani tudi kadri Oliverja, ki so nastali ob snemanju pred devetimi leti.