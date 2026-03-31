Ivo Boscarol bo 70. rojstni dan obeležil z dobrodelnim koncertom

Dobrodelni koncert Ivo Rocks 7.0 bo na odru združil imena, kot so Tomi Meglič, Gregor Skočir in Tomaž Domicelj. Takšen projekt je zalogaj tudi za idejnega vodjo Marka Soršaka - Sokija, bobnarja, ki je diplomiral iz logistike. "Glede na to, kakšen dinamičen koncert imamo, da je 70 nastopajočih glasbenikov, je tu na prvem mestu zagotovo logistika," je dejal Soki, bobnar skupine Elvis Jackson.

Vse se je začelo z idejo slavljenca. "A lahko iskreno? Bil je 23. december, zvoni telefon, na drugi strani Ivo. In že midva po telefonu par idej vrževa in Ivo reče: 'No, zdaj bi bilo pa fajn, da začnemo.' In jaz rečem: 'Ivo, a 23. decembra?' Če jaz koga pokličem, me pošlje v tri krasne," je v smehu povedal Soki.

A zgodilo se je ravno nasprotno, znani obrazi so rekli 'ja'! "Potem pa sem si izbrala svoj najljubši komad vseh časov in se tega zelo veselim," je povedala Katarina Samobor, pevka skupine Tabu.

Bo v bistvu ena uresničitev sanj? Točno tako! "Koncert bo dobrodelen, iz simbolične vstopnine bomo naredili en zanimiv dogodek tudi na samem koncertu," je dejal podjetnik Ivo Boscarol. "Ko je začel razlagati o teh zadevah, sem seveda dobro z dobro muziko in rokenrolom nekako sestavil," je povedal pevec skupine Big Foot Mama, Gregor Skočir. "To je enkraten koncert, ne moreš ga ponoviti. Že to je taka zgodba. Vključuje ogromno talentiranih, tudi mladih glasbenikov. To je zanimivo videti. Zanimivo je videti 30 bobnarjev, kako igrajo v živo s skupino - brez vaje," je dodal Soki. Ali bo na oder stopil tudi rocker Ivo, zaenkrat ostaja skrivnost.