Posebej za slovensko občinstvo zapel pesem Slovenačka reč

Muzika na struju in Godine prolaze so le nekatere uspešnice, ki so na tokratnem Bajaginem koncertu odmevale iz dvorane ljubljanske Hale Tivoli. Glasbenik, ki ima za seboj več kot 30-letno kariero, je spet nastopil s svojimi Instruktorji. Od ustanovitve leta 1984 so izdali 13 albumov, zadnjega to pomlad.