Iz lestvice 200 največjih pevcev vseh časov izpadla Celine Dion

Revija Rolling Stone je objavila seznam 200 največjih pevcev, kjer na prvih 10 mestih kraljujejo Aretha Franklin , Whitney Houston , Sam Cooke , Billie Holiday , Mariah Carey , Ray Charles , Stevie Wonder , Beyoncé , Otis Redding in Al Green . Izbor so naredili zaposleni in drugi ključni sodelavci ameriške revije, specializirane za pop kulturo, v uvodu pa so zapisali, da seznam zajema 100 let pop glasbe kot stalnega globalnega dialoga.

Publikacija je ob objavi seznama na Twitterju opozorila: "Preden se začnete pomikati po seznamu in ga brati, imejte v mislih, da gre za seznam največjih pevcev, ne največjih vokalistov. Talent je občudovanja vreden, genialnost je transcendentna." Kljub opombi so seznam na družbenem omrežju kritizirali številni glasbeni navdušenci, pri čemer jih je najbolj zmotilo dejstvo, da na seznamu ni Celine Dion. "Dejstvo, da Celine Dion ni med top 200, je zločin proti človeštvu." "Z vsem spoštovanjem, to, da na seznamu ni Celine Dion, ki velja za eno izmed najboljših vokalistk vseh časov, je na meji izdaje." "Kako to mislite, da Celine Dion ni na seznamu Rolling Stone?" "Revija Rolling Stone se je izkazala za nekredibilno. 1. Christino Aguilero so postavili tako nizko. 2. Taylor Swift so uvrstili višje kot Kelly Clarkson, Carrie Underwood, Jazmine Sullivan in Alicio Keys. 3. Niso uvrstili Celine Dion, ki je del Svete trojice." "Rolling Stone je umestil Taylor Swift med top 200 vokalisti, a ni niti omenil Celine Dion ali Janet Jackson. In Rihanno so dali pred Kelly Clarkson?" Medtem ko so številni izrazili svoje nestrinjanje s seznamom, se glasbeniki, ki so se uvrstili na seznam, ali tisti, ki se niso, zaenkrat še niso odzvali.